Antalya’da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Erzurum’un “Göznur Optik” sahibi iş adamı Ahmet Saatçioğlu’nun cenazesi Erzurum’a getirildi. Saatçioğlu için önceki gün Narmanlı Cami’de kılınan cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakal’ın, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, ERVAK Başkanı, Erdal Güzel, yakınları ve sevenlerinin katıldı.

Erzurum’nun köklü esnaflarından Emre ve Erkan Saatçioğlu’nun babası, Yavuz Saatçioğlu’nun abisi Ahmet Saatçioğlu, Antalya’da geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata veda etti.

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