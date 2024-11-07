Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kasım ayı etkinliklerinin konuğu Ahmet Özhan olacak. Özhan ’Şarkılar Seni Söyler’ adlı programla 8 Kasım Cuma günü sanatseverlerle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kasım ayı kültür sanat etkinliklerinin konuğu Türk müziğinin usta ismi Ahmet Özhan olacak. "Şarkılar Seni Söyler" adlı programda sahne alacak sanatçı hem müzikseverlere unutulmaz eserlerini seslendirecek hem de sanat hayatı ve Türk müziği üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. 8 Kasım Cuma günü Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek program, saat 19.00’da başlayacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Tüm sanat dostlarımızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.