Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlük görevine yeniden Şenol Güneş’in gelmesinin hayırlı olmasını dileyerek hedeflerinin her zaman olduğu gibi şampiyonluk olduğunu söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, daha önceki birliktelikte güzel şeyler ortaya koyduklarını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlük görevine yeniden Şenol Güneş’in gelmesinin hayırlı olmasını dileyerek hedeflerinin her zaman olduğu gibi şampiyonluk olduğunu söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, daha önceki birliktelikte güzel şeyler ortaya koyduklarını söyledi.

Beşiktaş’ta yeniden göreve gelen Teknik Direktör Şenol Güneş için bir imza töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. İlk olarak konuşmayı yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş taraftarının uzun süreden beri beklediği Şenol Güneş’i imzaya davet ettiklerini ifade ederek, “Beraber çalışmayı önerdik, kendisi kabul etti. Öncelikle giden hocamız Valerien Ismael’e candan teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldin, sana da hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Beşiktaş’ımızın bu sezon ve bundan sonraki sezon daha başarılı olabilmesi için el birliğiyle çalışacağımızı kamuoyuna duyurmak istiyorum. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk. Bu senede şampiyonluk kovalayabileceğimizin bilinmesini önemle rica ediyorum” dedi.

Şenol Güneş: “Daha önceki birliktelikte güzel şeyler ortaya koyduk”

Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Bana burada bugünden itibaren bu şansı veren herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce kamuoyunda çokça konuşuldu görevimle ilgili. Son dönemde gördüğüm aşırı sevgi ve ilgiden dolayı taraftara teşekkür ediyorum. Daha önceki birliktelikte güzel şeyler ortaya koyduk, eksiklikler vardı ama sevgi, saygı ve güvenin var olduğunu gösteriyor. Bu başlangıçta bizim için umarım güzel olur. Büyük bir camianın çerisindeyiz. Takımda böyle bir olumsuz durumun ortaya çıkmasında benim bir payım yok. Başkanın ve yönetimin de bir hatası yok. Futbol takımlarında bazen böyle şeyler olabiliyor. Aynı şeyler benim içinde geçerli. Hayat devam ediyor. Yeni bir döneme, yeni bir başlangıca girdik. Tüm teknik heyete, başta Valerien Ismael hocamıza teşekkür ediyoruz. Daha iyisini yapmak için buradayız. Bildiğim bir camia, yabancılık çekmeyeceğim. Çok şey yazılıp çiziliyor. Beşiktaşlı olmasa bile Türk futbol kamuoyuna samimi bilgiler vermek zorundayız. Maalesef ülkemizde futbol yarışlarında saha dışındaki olaylar, saha içini olumsuz etkileyebiliyor. Bazılarınız bana kızıyor, bazılarınız çok seviyor. Kimseye peşin hükümlü değilim. Beşiktaş’ın bugünden itibaren sorumlusu olarak kulübe gelecek zararda karşınızda beni bulursunuz. Bunu tehdit olarak algılamayın. Daha açık olacağız. Benim ve kulübün şuanda başarıya ihtiyacı var. Bunu yaparken planlı programlı çalışacağız. Taraftardan daha çok desteğe ihtiyacımız var. Kısa bir sürede oldu bunlar, çok radikal değişiklik olmadan eldeki imkanlarla, değişikliğe göre yeni birilerini katarak göreve devam etmek istiyorum. Daha önce Ceyhun Kazancı burada çalışıyordu, onunla devam edeceğiz. Teknik heyette de yeni katılımlar olacak. Katılım olarak Bayram Bektaş ve Şeref Çiçek olacak. Diğer noktalarda çok büyük değişiklik olmayacak. Başarılı bir Ümraniye olacak. 3 tane çok kritik maçımız var, ondan sonra bakacağız. Kısa süreyi en iyi şekilde geçirmek zorundayız. Ligdeki sıralamaya bakmadan kendi oyunumuzla çözümler yapmaya çalışacağız. Yeni bir başlangıç yapmasını bekliyorum oyuncularla. Geçmişte olanları yok saymayacağız ama orada takılı kalmayacağız. Bu kulüp büyük bir camia, iyi bir yönetimi ve başkanı var. Aileden biri olarak profesyonel olarak görevimizi iyi yapacağız” diye konuştu.