Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Emirhan İlkhan konusunda açıklama yapan Çebi, “Oyuncu burada kalmak istemiyor. Burada kalmak istemeyeni tutamayız” dedi. Çebi yeni sezon öncesinde birkaç bölgeye daha takviye yapabileceklerini ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Emirhan İlkhan konusunda açıklama yapan Çebi, “Oyuncu burada kalmak istemiyor. Burada kalmak istemeyeni tutamayız” dedi. Çebi yeni sezon öncesinde birkaç bölgeye daha takviye yapabileceklerini ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübü takip eden basın mensuplarıyla buluştu. Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada soruları da yanıtsız bırakmadı. İlk olarak Emirhan İlkhan konusuna değinerek sözlerine başlayan Çebi, “Futbolda gönülsüzlük usulü çalışma olmaz. Futbolcu sahaya çıktığında gönülsüzse başarı alamazsınız. Önemli olan onların arzularının yerine geldiği şekilde çalışmaktır. Yapılan sözleşmede maddeler yazar ama adam oynamadığı zaman oynatamazsınız. Beşiktaş’ta kalmak istemeyen biz ‘Burada oynayacaksın’ diye ne yalvarırız, ne de başka bir tavır koyarız. Ben Emirhan’a ‘Torino’da ne veriyorlarsa aynısını verelim’. dedik ama gitmek istiyorum dedi. Sadece menajerimle konuşun dedi. Ben futbolcumla kötü olmak istemiyorum. Onlar bizim çocuklarımız. Verdikleri emeklere teşekkür etmemiz gerekiyor. 18 yaşından küçük çocuklarla ilgili UEFA dahil olmak üzere birçok kurumun sert yaptırımları var. Birçok kulüp bu konuda cezalar aldı. 18 yaşından önceki hiçbir süreç kontratta geçerlilik sağlamıyor. 18 yaşına gelince her futbolcuyla pazarlık yaparsınız. Beşiktaş’ın altyapısından geldiği için hassas davranırsınız ve hoşgörülü bir kontrat önerirsiniz. Emirhan’la yaptığımız sözleşme, yaklaşık 5 milyon vermek üzere 5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Menajeri 0 bedelle çıkış maddesinde ısrar etmiştir. Sonrasında 4.5 milyon Euro şeklinde anlaşma yapılmıştır. Bunun yanlış bir tavır olduğu yönündeki yorumları ben art niyetli buluyorum. Ben 600 dakika oynayan bir oyuncuyu transfer etsem beni tefe koyarsınız. Can Bozdoğan için 1.2 milyon Euro bir bedel belirlemiştik, kendisine şu ana kadar bu bedelin ne altında ne üstünde teklif gelmedi. Altyapıda yaptığımız operasyonun meyvelerini almaya başladık. Altyapıdaki çocuklarımız Beşiktaş’a para bırakarak gitmeye başladılar. 20 senede bir Necip bizimle beraber oynuyor bir de Atınç’ı satabilmişiz. Son dönemde bunu başardıysak, hocalara rica edip politikamızı belirterek bizim katkımız çok olmuştur. Emirhan konusunda henüz biten bir şey yok. Ama futbolcu istemiyorsa baskı yapmam. Onlar köle değil. Çocuk yaşlarından itibaren emek vermişler. 5 yıllık 5 milyon TL bir kontrat teklif ettik. Bu hiç küçümsenecek bir rakam değil. Son 20 senede altyapıdan çıkardığımız 3-4 çocuğumuz Avrupa’dan talep gördü. Buna sebep olan da ben ve benim yönetimimdir. Kalmak istemeyeni tutmayız. Ayrıca hayallerim var diyen bir çocuğumuzun önünü tıkamam. Çocuğumuz giderse Allah yolunu açık etsin. Kontrattaki şart kendisinin ve menajerinin istediği şarttı. Bu maddeyi koymasaydık Beşiktaş 4,5 milyon Euro alamayacaktı. Sonraki satıştan da yüzde 20 maddemiz var. Eğer bu arkadaş 30 milyon Euro’ysa, bir sonraki satıştan da 6 milyon Euro alırız. Toplamda 11 milyon Euro’ya yakın bir para da hiç az bir meblağ değil” diyerek Emirhan konusundaki son durumu açıkladı

“Birkaç takviye daha düşünüyoruz”

Transfer konusunda takviye yapmayı düşündüklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Transferde 1-2 takviye daha düşünüyoruz. Orta saha, kanat ve stoper konusunda çalışıyoruz. Altyapıdaki oyunculardan nasıl çözebileceğimizi de düşünüyoruz. Altyapıdaki oyuncuları yurt dışına yollamazsanız, diğer çocuklar da bunu hedefleyerek hareket etmeli. Geçen sene 3-4 oyuncu geldi, 4 tane de bu sene gelecek. Oğuzhan Akgün var, kaleci Emre var. Birçok çocuğumuz var. Kerem Atakan konusunda da 4.5 milyon Euro’nun 4’te 1’i bile talep edilmedi bize. Görüşmelerimiz sürüyor. Beşiktaşlı olan menajerlere bakıyorum, hiçbirisi takımı zorda bırakacak uygulama yapmıyorlar. Emirhan’ın menajeri maalesef bizim Hasic ve Ljajic’teki menajeri. Ortağı da basketboldaki bazı oyuncuların menajeri. Kendileriyle çok keyifli çalışamıyoruz. Altyapının kapısını kapatın diyorlar ama 18 yaşından sonra herkes özgür. Buradaki mesele sizin futbolcunuz. Onların aileleri var. Anne baba çocuğu yönlendiriyorsa durum değişiyor. Emirhan’ı sistemin içine monte eden Önder Karaveli hocadır ve Emirhan’ın ailesi, Önder hocanın telefonlarını açmamış. Altyapı oyuncusuyken yıllarca görüşen aile, benimle de görüşmek istemedi. Emirhan 18 yaşını ocak ayında geçti, nisan mayıs ayında yeni sözleşme yaptık. Çocuğa 5 milyon TL teklif edildi. Bunu az görenler ne istiyor bilmiyorum. Biz teklif yaptık ama ‘Ben Beşiktaş’ta, Türkiye’de oynamak istemiyorum’ dedi. Henüz transferi bitmedi. Çocuğu ikna etmeye çalışıyoruz ama olmuyor” diyerek devam etti.

“Bu kez ikaz etmeyiz, tepkimiz ağır olur”

Hakemler konusunda sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerine devam eden Ahmet Nur Çebi, “Yeni federasyon canla başla çalışıyor. Ama hakem konusunda alınan kararı sezon içinde göreceğiz. Beşiktaş olarak yapılacak bir hatada çok sert tepki göreceklerdir. Biz ‘Bunlara düdük vermeyin’ dedik. Bu saatten sonra söyleyeceklerimiz ikaz niteliği taşımaz. Tepkimiz ağır olur” dedi. Takımdaki havanın da çok iyi olduğunu ifade eden Çebi, “Takımda kenetlenme, dostluk ve arkadaşlar, şampiyon olduğumuz sezondan daha da yukarıda diyebilirim. Şampiyon olmanın birinci kuralı çok çalışmak, ekibin maaşını zamanında ödemek ama dostluk havasının yaşanması lazım. Şampiyon olduğumuz sezona göre daha çok görüyorum bunu. 2 sene önce pandemide alınan şampiyonluk başarı diye konuşulmuyor, sadece geçen seneki durum ve altyapı konusu konuşuluyor. Geldiğimizden bu yana 3 sene oldu. Öncesinde de ben görevden ayrılmıştım. 5 senelik süreçte 14-15 kontrattan zor çıktık. Bir futbolcu 4 milyon Euro’ya 5 yıllık kontrat yapıyor. 3 ay önce seçim vardı. Aday olmayanların adamları sokaklarda yazıp çiziyor. Valerien Ismael bizim hocamız ve kendisini beğeniyorum, başarılı olacağına inanıyorum. Hazırlık maçlarında birçok takımın kaybettiği sonuçlar var. Rakiplerimizin sonuçları eleştirilmezken, hocamızın sistemini eleştirmek, kötü niyetli emelleri olan kişilerin stratejisi. Hocanın taktiğini herkes tartışabilir. Ama ağır eleştiri yapmak ve bunu hazırlık maçlarının sonuçlarına dayandırmayı doğru bulmuyorum. Burada maç kazanma odaklı bir durum yok. Amaç topçuyu görmek. Avusturya’daki hazırlık maçlarının sonuçlarını bu arkadaşlar takdir etmezken, İspanya’daki maçları tartışıyorlar. Futbol sonuç odaklı bir oyundur. Sonuç beklemeden hoca üzerinde yapılan bu oyunlar, sadece takıma zarar verme amaçlıdır” diyerek devam etti.

“Ersin’le ilgili talepler var”

Ersin Destanoğlu’yla ilgili taleplerin olduğunu ve bu futbolcunun transfer durumunun netleşmesiyle birlikte Utku Yuvakuran’ın da durumunun belli olacağını söyleyen Çebi, “Ersin’in durumu netleştikten sonra Utku’nun durumu netleşecektir. Ersin’le ilgili talepler var. Ama 30 milyon Euro istersek işimiz zor. Serdar Saatçı’nın yaşadığı bir disiplin sorunu oldu. Bu çocuğumuz da gitmek istiyor. ‘Burada oturacaksın’ mı diyeceğiz. Bunlar bizim çocuklarımız. Her genç oyuncumuzun Avrupa hayali var ve bunlar da benim evlatlarım, ne yapayım. Bir stoper şartları uygunsa tercih ederiz. Nkoudou ve Boyd gidebilir. Gitsinler istemiyoruz ama giderlerse de iyi olur, şartlara bağlı. Orta sahada bir açık kapatmak istiyoruz. Kanat konusu, Boyd ve Nkoudou’nun tavırlarına bağlı olacak. Emirhan’ın durumunun netleşmesiyle orta sahaya bakacağız. Stoper konusuna da bakacağız. Yabancı sayısında 8+3 konusunun çok faydası olmadığını görüyoruz. Türk oyuncuların uçuk kaçık fiyatlar istediğini, kulüplerin de fazla fiyat talep ettiğini görüyoruz. Nasıl olsa 3 yer garanti diyor futbolcular ve o kadar rahata alıştılar ki, kendi kariyerlerini bitirecekler. Yerli oyuncuya önem verelim ama bu durum altyapıyla beraber yürütülecek bir operasyon. Serdar Saatçı’ya da sözleşme teklif ettik ve bekliyoruz. Avrupa hayali var. Herhalde altyapıya Avrupa haritası çizmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“Keny konusunda Bandırma başkanı, paylaşımıyla ayıp etti”

Yapılacak olan Divan Kurulu seçiminde tarafsız olduğunu ifade eden Çebi, “1 oyum var, tarafsızım. Taraf olmayı da doğru bulmuyorum. Kurullar bizimle beraber çalışması gereken, bizi silkelemesi, eleştirmesi gereken yerler” dedi. Keny transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili de konuşan Çebi, “Keny konusunda prensipte anlaştık ama 1-2 futbolcumuzun ayrılması durumunda transferi yapabileceğimizi söyledik. Yaptığı paylaşımla ayıp etti. Çok kıymetliyse oyuncusu başkasına satsın. Bulabilse zaten bizi beklemez. Nasıl bir para istemişse, önce kendi fotoğrafını koysun yaptığı paylaşıma. Ceyhun Kazancı ‘Nkoudou’nun gitme durumu var, giderse Keny’yi alabiliriz’ dedi. O günden beri beklemiyor da, ne diye kalkıp fotoğraflı paylaşım yapıyor” diyerek tepki gösterdi. KPMG raporunu camianın istediğine de dikkat çeken Çebi, “KPMG raporunu Beşiktaş camiası istemiştir. Benim özelim ve şahsımla ilgili bir olay değildir bu rapor. Raporun içinde adı geçenlerden, bunu bu şekilde algılayanlar var. Bu süreci sekteye uğratmak için yaptıkları çalışmalar var. Ama bana verecekleri zararlarla beni durduramazlar” dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son olarak Bolu’daki tesisle ilgili olarak “Bolu’daki proje Beşiktaş’a çok zarar verecek bir proje. Bu projeden kurtulmamız lazım. Sözleşmede ağır maddeler var” diye konuştu.