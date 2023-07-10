Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi’nin temmuz sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi. Geride kalan sezonu değerlendiren ve 2023-2024 sezonu planlarını anlatan Çebi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aylık olarak yayımlanan Beşiktaş Dergisi’nin temmuz sayısı çıktı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, camiaya ve taraftarlara açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, "2022-2023 sezonunu da geride bıraktık. Sezon boyunca mücadele eden tüm sporcularımızı ve teknik heyetlerimizi verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Birçok branşta planladığımız doğrultuda başarılar elde ettik, bazı branşlarımızda da hedeflerimize ne yazık ki ulaşamadık, fakat 120 yıllık çınar Beşiktaş, Türk sporunun ağabeyi olarak ortaya koyduğu azim, mücadele ve Beşiktaş’ın onursal duruşuyla yine örnek olduğumuzu kanıtladı. Sezon başında futbol takımımızın maestrosu Ghezzal’ın sezon geneline yayılan talihsiz sakatlığının takımımızın planlanan oyununda büyük eksiklik oluşturması, MKE Ankaragücü maçında takımımızın dinamosu Josef de Souza’nın futbol teröründen arkadaşlarını ve hakemi korumuş olmasına rağmen PFDK’nın asla kabul edilemeyen cezası, kalecimiz Mert’in sahalara tahmin edilen süreden geç dönüşü, sezon başında kurduğumuz kaliteli kadronun dinamiklerini bozan ve sezonun ilk bölümünde istemediğimiz puan kayıplarını yaşamamıza sebep olan ana etkenlerdi. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in yönetiminde ve elbette ki Yönetim Kurulumuzun desteğiyle 2023-2024 sezonunda katıldığımız tüm turnuvaları zirvede tamamlayacağımıza içtenlikle inanıyor ve camiama şimdiden müjdeliyorum" dedi.

"Amatör branşlarda profesyonel bütçelerle yarışmaya çaba göstermek çok zor"

Spor ile ilgisi olmayan kurumların amatör branşlara zarar verdiğini dile getiren Başkan Çebi, "Türk sporunun ağabeyi olarak gelişmesindeki öncülüğümüzü her zaman sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Amatör branşlara verdiğimiz destek ve sponsorlarımızdan aldığımız destekle mücadele etmekten geri durmayacağız. Fakat spor ile hiçbir bağı ve görevi olmayan kamu kurumları ile holdinglerin, spor kulüplerine sponsor olarak Türk sporunun gelişmesine destek olmak yerine sınırsız bütçeleriyle bu mücadelelerin içinde yer almaları manidar. Sınırsız bütçelere karşı amatör branşlarda sınırlı bütçelerimizle eşit rekabet elbette ki mümkün olmuyor. Adı üzerinde amatör branşlarda adeta profesyonel bütçelerle yarışmaya çaba göstermek elbette çok zor" diye konuştu.

Kadın voleybol takımının lige renk katacağını da söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Başarılı bir sezon geçirerek şampiyon olan ve Sultanlar Ligi’ne yükselen Kadın Voleybol Takımımızı planlarımızdan ödün vermeden güçlendirmeye devam ediyoruz. İnanıyoruz ki sponsorlarımızdan aldığımız desteklerle geliştirdiğimiz takımımız, Sultanlar Ligi’ne renk katan bir kadın voleybol takımı olacak" dedi.

"Planlarımız hem Avrupa’da hem de ligimizde başarılı olmak"

Hentbolda yeni bir hoca ve dinamik bir takım ile sezona hazırlandıklarını dile getiren Başkan Çebi, "Yıllardır hentbolun Türkiye’de gelişmesi için öncülük yapan Beşiktaş JK, bunu başarmanın gururunu yaşıyor. Yıllardır verdiğimiz mücadeleyle hentbolu da üst seviyelere çıktığı sporculardan oluşan takımların kurulduğu bir lige dönüştürdük. Tabii ki birçok spor branşında olduğu gibi hentbolda da ağabeylik Beşiktaş’ın göreviydi ve başardık. Geçtiğimiz sezon A milli takımımıza 11 sporcumuzu gönderdik ve Ay Yıldızlı formamızı gururla temsil etmelerini sağladık. Play-off mücadelesinde bir hakem düdüğü ile bu sezonu 3’üncü sırada bitirdik. Çıtayı daha yükseğe koyduğumuz Hentbol Takımımızın başına İspanyol Oliver Roy Camino’yu getirdik ve hiç vakit kaybetmeden transfer çalışmalarımıza başladık. Planlarımız hem Avrupa’da göğsümüzü kabartan sonuçlar alıp hem de ligimizin gelişmesine verdiğimiz katkıyı artırmak ve mücadelemizi bir kez daha şampiyonlukla taçlandırmaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, altyapı ve diğer branşlarla ilgili de bilgiler vererek şunları dile getirdi:

"U-17 Beşiktaş Artaş Takımımız Uluslararası Kosova Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaşırken, ağabeyleri gibi U-11 takımımız da Maxwell Cup’ta şampiyonluk kupasını kulübümüze kazandırdı. Formalarının terleri ile şampiyonluk kupalarını silip süpüren Akademi Takımlarımızın inanılmaz yükselişini alkışlıyorum ve hepsinin gözlerinden öpüyorum. Futbol Akademimize yani geleceğimize verdiğimiz desteklerin artarak devam edeceğini bir kez daha tekrarlamak istiyorum; var olan sponsorlarımız ve aramıza yeni katılacak destekçilerimiz geleceği imar ettiklerini göğüslerini gere gere söyleyebilirler. Keza Beşiktaş’ın göz nuru jimnastik ekibimizin başarılarını göz ardı edemeyiz. Onlar da Bosphorus Turnuvası’nı şampiyon tamamladılar ve bizleri gururlandırdılar.

Futbol Şubemizin kurucusu merhum Ahmet Şerafettin Bey’i (Şeref Bey) vefatının 90’ıncı yılında kabri başında andık. Onun önderliğinde yetişen Hakkı Yeten, Şeref Görkey, Hüsnü Savman, İmam Hayati, Eşref Bilgiç ve Mehmet Ali Tanman’ı bir kez daha yâd ettik.

Basketbol Takımımızın unutulmaz sayı makinesi Hüdai Budanur’u anmadan geçemeyiz. Sadece bir maçta kazanılan 110 sayıyı rakip potaya bırakması sanıyorum nasıl bir sporcu olduğunun yeterli kanıtıdır. Işıklar içinde uyusun.

Futbol A Takımımızın forma kol ve konç sponsorumuz ile iki yıl daha birlikteliğimiz devam edecek. Bu birliktelikle beraber daha da büyüyeceğiz ve iş birliğimizi çeşitlendirerek devam edeceğimize inançlıyım; verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederim.

2023-2024 sezonunun kombine biletlerini taraftarlarımızın yenilemelerine başladık, bir süre sonra da yeni kombinelerimizi satışa sunacağız. Artan maliyetler konusunda taraftarlarımızdan anlayış beklediğimizi belirtmek isterim. İmkânlar doğrultusunda olabildiğince makul seviyelere getirebilmek için oldukça çaba gösterdik, hatta rakamları daha da yukarı çıkartmamak için Avrupa kulvarında yapacağımız mücadeleleri seyirden çıkardık ama seyretmek isteyen kombine sahibi taraftarlarımıza alımlarda indirim ve öncelik hakkı tanıyarak yıllık kombine maliyetlerini aşağıda tutmayı sağlamak istedik. Taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi önümüzdeki sezonda da Beşiktaşımız’ın itici gücü olacağına inancım tamdır."