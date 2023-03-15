NCR International Hospital Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

NCR International Hospital Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar, yayımladığı mesajla 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Op. Dr. Ahmet Neccar, yayımladığı mesajında, "Son dönemde yaşanan acılarımızın daha taze olduğu, ilimizi de etkileyen deprem felaketi dolayısıyla 14 Mart’a buruk bir karşılama yapmış bulunmaktayız. Bu elim olayda Ncr International Hospital Sağlık Grubu olarak sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımızla yaralarımızı sarmak ve bu zor günleri birlikte aşmak için var gücümüzle çalıştık. Deprem felaketinin ilk dakikalarından itibaren toplumun sağlığını korumak için, ailelerinden uzakta, üstün bir gayret ve özveriyle gece gündüz demeden mücadele veren hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Yaptığı işi manevi hazla icra eden tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve başarı dolu bir yaşam temenni ediyorum. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.