Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ünlü şair Ahmet Muhip Dıranas’ın Erfelek ilçesinde yer alan evinin restorasyonu için çalışmaların başladığını duyurdu.

Ünlü şair Ahmet Muhip Dıranas’ın Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Salı köyü Emine Mahallesi’nde bulunan ve bir dönem yaşadığı tarihi evin restorasyonu için ilk adımlar atıldı.

Sinop’un önemli sivil mimari yapıları arasında gösterilen tarihi evin raporlandırma ve projelendirme çalışmaları, Alan Yönetimi Başkanı Hülya Andaç, Doç. Dr. Alpay Tırıl ve Ahmet Muhip Dıranas Köyü Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Ertan Öztürk’ün öncülüğünde başlatıldı.

Yetkililer, mülkiyet sorunlarının çözülmesiyle birlikte restorasyonun uygulama aşamasına geçileceğini belirtti. Proje kapsamında, Ahmet Muhip Dıranas’ın hatırasını yaşatmak ve Sinop’un kültürel mirasını turizme kazandırmak hedefleniyor.