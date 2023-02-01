Darbe yönetimi tarafından idam edilerek şehit edilen Ahmet Kerse şehadetinin 40’ıncı sene-i devriyesinde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen mevlid-i şerif ve kabir başı anma programı ile dualarla anıldı.

Darbe yönetimi tarafından idam edilerek şehit edilen Ahmet Kerse şehadetinin 40’ıncı sene-i devriyesinde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen mevlid-i şerif ve kabir başı anma programı ile dualarla anıldı.

Anma törenine Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Hakan Demirkan, Parti İlçe Başkanları, Ocak İlçe Başkanları, Taş Medreseliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oğuzeli Yeşildere (Hacar) mezarlığında düzenlenen Ahmet Kerse ve Gaziantepli Ülkücü Şehitleri anma programında, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ve milliyetçi Türkiye ülküsü için canını ortaya koyan Gaziantepli Ülkücü Şehitlerin isimleri tek tek okunarak akabinde Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Cennet Mekan Başbuğ Alparslan Türkeş ve Ülkücü Şehitler için mevlid-i şerif okutuldu ve ruhlarına dualar gönderildi.

31 Ocak 1983 tarihinde dönemin cunta yönetimi tarafından idam edilerek şehit edilen Ahmet Kerse’nin mezarına karanfil bırakılarak, gül suyu döküldü. Programa katılanlara Ahmet Kerse ve Gaziantepli Ülkücü Şehitler ruhuna lokma ikramı yapıldı.

Ahmet kerse kimdir

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Yeşildere (HACAR) köyünde doğdu. Gaziantep Eğitim Enstitüsü’nde okuyordu. 1980 yılı Şubat ayında polisler tarafından Kilis’te yakalanarak gözaltına alınıp bir ay süreyle işkence yapıldı. Çıkarıldığı 12 Eylül mahkemelerinde, bütün şahitlerin, aleyhine ifade vermedikleri için tutuklandıkları bir yargılamadan sonra, 8 Temmuz 1981 tarihinde idam cezasına mahkum edildi. 25 yaşındayken, tutuklu bulunduğu Gaziantep Cezaevi’nin infaz bahçesinde 31 Ocak 1983 tarihinde sabaha karşı asılarak şehit edildi.