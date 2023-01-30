Ayrıca kırmızı-lacivertliler, Ahmet İlhan Özek’in gol attığı maçlarda 12 puan topladı. Ahmet İlhan, gol krallığı yarışında da 10 golle üçüncü sırada yer alıyor.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Altınordu, Boluspor’la karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, 90. dakikada Ahmet İlhan Özek’in golüyle karşılaşmadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. 35 yaşındaki futbolcu, böylece 2 aylık aranın ardından golle tanışmış oldu. Tecrübeli oyuncu, son olarak Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında oynanan ve 2-1 kaybedilen Adanaspor müsabakasında takımının tek golünü atmıştı.

Spor Toto 1. Lig’de son olarak Adanaspor deplasmanında rakip ağları sarsan Altınordu’nun tecrübeli futbolcusu Ahmet İlhan Özek, Boluspor karşısında bulduğu golle, 60 günlük aranın ardından gol sevinci yaşamış oldu.

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