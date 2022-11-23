Kepez Belediyesi’nin edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına bu yıl 7’ncisini düzenlediği edebiyat yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kepez Belediyesi’nin edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına bu yıl 7’ncisini düzenlediği edebiyat yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kepez Belediyesi’nin 7. Ulusal Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması Ödül töreni Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türk dünyasının, medeniyetinin, milletinin yetiştirdiği en büyük entelektüel olduğunu söyledi. Usta edebiyatçı Tanpınar’ın edebiyattan başka hiçbir şey yapamayacağını Antalya’da anladığını ifade eden Başkan Tütüncü, “Tanpınar, Antalya’ya aşık olmuş. Milletimizin en büyük değerlerinden birisi, Antalya’nın yetiştirdiği bir delikanlı, Yahya Kemal gibi Türk milletinin en büyük üstatlarından birisinin elinde şekil almış bir öğrenci ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsü’nün başkanı olan Profesör Doktor Ahmet Hamdi Tanpınar’dan bahsediyoruz. Onun hatırasını yaşatmaktan söz ediyoruz ve tam 7 yıldır buna devam ediyoruz. Bu yedi yarışmada merkeze Antalya’yı yerleştirdik. Örneğin ilk yarışmayı hatırlıyorum. 6’ncı şehir Antalya demiştik. Çok hayıflanırım. ‘Neden 5 şehir yazılmışta, o yazılanlardan birisi Antalya olmamış diye’ çok böyle içim ezilir. Keşke üstadımız bir de Antalya’yı yazsaydı o kaleminden. O yazmamış ama bugün edebiyata tutkun olanlar, Tanpınar’ı, Yahya Kemal’i gönlünde bambaşka bir yere yerleştirilenler, Münir Nurettin’den bambaşka bir haz duyanlar acaba nasıl anlatırlardı Antalya’yı? Onun ruhuna iltica ile diye onunla başladık, çocuklar ile Antalya dedik “dedi.

"Yarışmanın eserlerini kitap haline getirdik"

Her yarışmanın eserlerini kitap haline getirdiklerine değinen Tütüncü, “Her yarışmada farklı temaları işledik ve bugün de işte Antalya anılarını ve bunların hepsini bir kitap haline getirdik. Bir külliyat olarak Türkiye’nin önemli kütüphanelerinde, Antalya’nın bütün kütüphanelerinde yer alan bir kaynak haline dönüştürdük. Bunların hepsi çok anlamlıydı. Bir meçhul kahramanı yeterince tanıdığımız kanaatinde değilim. Bir meçhul kahramanı malum hale getirmek, onun duygu düşünce dünyası ile gönlümüzü güzelleştirmek ve onun o Antalyalı bir genç kıza mektubundan taşan bu duygularla gönlümüze bambaşka bir güzellik eklemekti amacımız. Gerçekten bizim medeniyetimizin ne kadar büyük bir medeniyet olduğunu anlatan Ahmet Hamdi Tanpınar ile kuracağımızı ünsiyet Mehmet Akif Ersoy’un ifade ettiği gibi ’Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz; gelmişiz dünyaya, milliyet nedir diye öğretmişiz’ dediğimiz o şanlı maziyi tekrar hatırlama anlamında çok anlamlı olacak“ diye konuştu.

"Antalya’ya meftundur"

“İrfan dünyamıza bize yepyeni pencereler açabilmek için Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, Yahya Kemal’i, Münir Nurettin’i öğrenmemiz gerektiği kanaatindeyiz” diyen Tütüncü, “Hemşerimizdir, Antalya Lisesi mezunudur. Antalya’ya meftundur. Huzur romanının 34. sayfasında Antalya muhteşem anlatılır. İşte biz milli kültürümüzü ihya etmek için çıktığımız bu yolda çok hayırlı adımlar biriktirdik, hatıralar biriktirdik. Kütüphanelerimizde bu 7 yarışmanın neticesinde oluşturulan külliyat bütün okurların emrindedir. Türk idrakine, Türk irfanına özel bir hassasiyetle, titizlikle sunulmuştur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, Yahya Kemal merhumu, bugün andığımız Münir Nurettin Selçuk üstadımızı, hepsini rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Edebiyatımıza, fikir dünyamıza, irfanımıza nice güzel pencereleri açmış bütün büyüklerimizin huzurunda ben bir kez daha onların manevi huzurunda şunu ifade ediyorum. Biz milli kültürümüzün, edebiyatımızın kenarında, köşesinde, bucağında kalmış o güzellikleri bu şehre çok daha farklı bir şekilde sunabilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra 89 eserin değerlendirmesini yapan jüri üyelerine teşekkür plaketleri, dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi. Ödül törenine katılan konuklara Ahmet Hamdi Tanpınar’la ‘Anılardan Anlara Antalya’ kitabını imzalayan Başkan Tütüncü, fuaye alanındaki sergiyi gezdi.

Ödül törenine Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı. Yarışmada 1. Kudret Saylık (Antalya ), 2. Mutlu Ünlü (Sakarya ), 3. Füsun Özkaya (Antalya) olurken, Nisa Nur Koçak’a Teşvik Ödülü, Devran Ülker’e de Sevgi Ödülü verildi.