Konyaspor, kaleci Ahmet Daş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlı ekip Karacabey Belediyespor forması giyen kaleci Ahmet Daş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Afyonspor, Sultanbeyli Belediyespor takımlarında da oynayan Ahmet Daş, takımımızda 43 numaralı formayı terletecek. Ahmet’e hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde yönetim kurulu üyesi Mustafa Damkacı hazır bulundu.