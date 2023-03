Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden sportif anlamda Erzurumspor’un çok etkilendiğini kaydederek, “Herkes şunu da bilsin, depremden evet, o bölgedeki iller çok etkilendi. Her gün sallanmaya da devam ediyorlar. Ama sportif anlamda da Erzurumspor bunun etkilerini fazlasıyla yaşıyor” dedi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen programda Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dal ve Kutlu, bu toplantının daha önce yapılacağını ancak deprem nedeniyle ertelendiğini söyledi. Öte yandan Hakan Kutlu ile hiçbir maddi görüşme yapılmadığını da konuşmasına ekleyen Ahmet Dal, “Hocamızla maddi bir görüşme yapmadık diyebiliriz. O Erzurumspor’un büyüklüğüne ve camianın büyüklüğüne inandığı için geldi” ifadelerini kullandı.

Erzurumspor’dan teklif gelmesinin ardından hemen ertesi gün Erzurum’a geldiklerini kaydeden Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, “Para bile konuşmadık bu camiayı sevdiğim için geldim. Bu sezonu iyi bitirip gelecek sezon için hazırlanacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Stadyumun durumundan da bahseden Başkan Dal, depremden en çok etkilenen stadyumlardan birinin Erzurumspor FK stadyumunun olduğunu söylerken, kulüp tesislerinin de depreme dayanıklı olmadığını ve kısa süre içerisinde boşaltılacağını belirtti.

Hakan Kutlu ile yapılan anlaşmanın deprem nedeni ile duyurulamadığını söyleyen Ahmet Dal, “Hocamızla depremden bir gün önce anlaşma sağladık. Daha sonra 6 Şubat Pazartesi öyle bir sabaha uyandık ki her şeyi sorguladığımız bir gündü. Biz de hocamızla anlaştığımıza dair bir paylaşım ve duyuru yapamadık. Sonrasında liglerin de ertelenmesiyle beraber hocamız iki gün gecikmeli olarak geldi. Bu konuyla ilgili o sıra sadece sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştık. Antalya’da kamp yapmıştık ve daha sonra iki hazırlık maçı oynadık. O süreçlerde Muzaffer hoca takımın hocası durumundaydı. O da Boluspor’a gitti, ona da başarılar diliyorum. Hakan hocanın daha öncede Erzurumspor’a gelmesi konusunda çok konuşmuştuk. O zamanlar olmadı ama şimdi hocamız burada. Hocayla maddi konuları hiç konuşmadık bile diyebiliriz. O Erzurumspor’un büyüklüğüne, camianın büyüklüğüne inandığı için geldi” diye konuştu.

“O gün çalışanlarımız stadyumdan kendilerini dışarı atmışlar”

Depremden Erzurumspor’un büyük ölçüde etkilendiğini de kaydeden Başkan Dal, “Şu anda yönetim binamızın ve altyapı tesislerimizin olduğu binanın da depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Yakın zamanda kulüp personelimiz ve altyapı sporcularımızın da bu tesisleri boşaltacağını ifade edelim. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bunu dile getirdi. Tesislerimiz, stadımız ve ekonomik sıkıntılarımız gerçekten hepsi üst üste geliyor ama biz mücadelemize devam edeceğiz. Stadımızla ilgili ilk çalışmalar ağustos ayında yapıldı. O zaman bir iki sıkıntı olduğu ama maç oynanabileceği söylendi. Stadyum yapılması konusunda biz bunu bahane ediyormuşuz gibi bir algı vardı. Her işte en önemli mesele insan sağlığıdır, ben taraflarımızı bu stadyuma nasıl getirebilirim. Biz bu konuyu hep gündemde tutmuştuk, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremler sonrası tekrar gündeme geldi. O gün, gündüz gerçekleşen depremde bizim stadyumda çalışan görevli arkadaşlarımız kendilerini dışarıya atmışlar. Stadyumun her yerinden sesler geldiğini söylediler. Gençlik Spor İl Müdürlüğüne yazı yazdık; ’Maçlarımızı nerede oynayacağız?’ diye sorduk. Bize Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkililerin gelip inceleme yaptığını, bu süre zarfında da maçları Erzurum’da oynamamamız gerektiğini söylediler. Bir haftadır rapor çıkmasını bekliyoruz. Federasyonla da iletişimdeyiz, maçları İstanbul’da oynamak istiyoruz. Herkes şunu da bilsin, depremden evet, o bölgedeki iller çok etkilendi. Her gün sallanmaya da devam ediyorlar. Ama sportif anlamda da Erzurumspor bunun etkilerini yaşıyor şu anda” açıklamalarında bulundu.

Daha önce de Erzurumspor’dan teklifler aldığını aktaran Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, “Bu konuşmayı daha önce yapacaktık ama fırsatımız olmadı. Başkanımızın da dediği gibi biz maddi açıdan hiçbir şey konuşmadık. Bize teklif yapıldığı diğer gün Erzurum’a geldik. Daha önce üç defa Erzurumspor’dan teklif aldık. Ben ve ekibim üç teklifte de çok olumlu yaklaşmıştık. Hep son anlarda yaşanan bazı problemler nedeni ile çalışma fırsatı bulamadık. Şimdi buradayız, en iyi zaman, içinde bulunup o anı yaşadığımız zamandır. Görüşmelerimizde gelecek sezonla ilgili de konuştuk. Uzun süre çalışmak istediğimiz bir camia burası, başkanla konuşmamızda bunu da söyledim. Bu senenin hedefi bu ligde devam edebilmek, gelecek sezon da en iyi sıralama içerisinde olacağız” cümlelerine yer verdi.