Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Sille Sanat Sarayı iş birliğiyle düzenlenen Ahmet Çalık Ulusal Fotoğraf yarışması sonucu düzenlenen serginin açılışı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Sille Sanat Sarayı iş birliğiyle düzenlenen Ahmet Çalık Ulusal Fotoğraf yarışması sonucu düzenlenen serginin açılışı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Meram Belediyesi ve Sille Sanat Sarayı iş birliğiyle düzenlenen Ahmet Çalık Fotoğraf Yarışması geçtiğimiz günlerde sonuçlanırken, yarışmaya katılan eserler Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenmeye başladı. Geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu merhum futbolcu Ahmet Çalık adına düzenlenen serginin açılış törenine AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, Merhum Ahmet Çalık’ın dayısı Erkan Tarhan, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Bilal Yavaş, TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Sille Sanat Sarayı Yöneticisi Reha Bilir, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sille Sanat Sarayı Yöneticisi Reha Bilir, programa eserleriyle katkı veren tüm fotoğraf sanatçılarına teşekkür ederek, “Sadece Konya’nın değil, tüm dünyanın sevgisini kazanmış olan Konyasporumuz’un değerli futbolcusu Ahmet Çalık’ın doğum günü olan 26 Şubat 2022’de fotoğraf yarışmamızı gerçekleştirmiştik. Bugün de aramızdan ayrılışının yıl dönümünde ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Ahmet Çalık’a vefa niteliği taşıyan sergimize ülkemizin dört bir tarafından 92 fotoğraf sanatçısı 352 fotoğrafla katıldı. Benim de aralarında bulunmaktan onur duyduğum değerli jüri üyelerimiz Coşkun Aral, Erol Doğaner, Nadir Ede, Erkan Tarhan ilk turda puanlama yöntemiyle yaptığımız değerlendirme sonucunda ödül alan fotoğraflar belirlendi. Yarışmanın düzenlenmesinde Ahmet Çalık adını kullanmamıza izin veren anne ve babasına, herhangi bir maddi ödül olmamasına rağmen yarışmaya katılan fotoğraf sanatçılarımıza, değerlendirmeleriyle yarışmayı taçlandıran değerli jüri üyelerimize, organizasyonun gerçekleşmesine emek veren Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Herkese Ahmet gibi uğurlanmak nasip olsun”

Merhum futbolcu Ahmet Çalık’ın dayısı Erkan Tarhan da, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Sille Sanat Sarayı Yöneticisi Reha Bilir’in organizasyonuyla gerçekleşen programda bulunmaktan onur duyduğunu kaydederek, “Türkiye’nin birçok takımından teklif gelmesine rağmen Konya’da bulunmaktan çok mutluyum diyerek Konya’ya yerleşmeyi düşünen bir isimdi Ahmet Çalık. Konyaspor Kulübü’nün kapılarını Ahmet’e açan Kulüp Başkanımız Fatih Özgökçen’e teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de Ahmet’i bağrına basan Konyalılara etmek istiyorum. Ahmet’in dayısı olmaktan onur duyuyorum. Bu vesileyle ailesinin selamlarını sizlere getirdim. Yeğenim Ahmet’in aramızdan ayrılışının üzerinden tam 1 yıl geçti. Aslında zaman geçmiyor. Zamanın önünde geçen bizleriz. Geride bıraktığımız asıl biziz. Herkese Ahmet gibi uğurlanmak nasip olsun. Rabbim ömrün de ölümün de hayırlısını nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“Sözleşme imzaladıktan sonra yanıma geldi”

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Ahmet Çalık’ın her şeyden öte çok değerli bir insan olduğunu belirterek, “Bundan tam 1 yıl önce sabah saatlerinde, acı haberi bir telefonla öğrendim. Önce olayın gerçekliğini teyit etmeye çalıştık. Ardından ailesiyle iletişime geçtik ve defin işleminin aynı gün gerçekleşeceğini bize söylediler. Çok kısa süre içerisinde mahşeri bir kalabalıkla Ahmet’i toprağa verdik. Onu yetiştiren anne ve babaya şükranlarımızı sunuyoruz. Gençlere örnek olacak bir insan yetiştirdikleri için Allah razı olsun. Ailesiyle yakın ilişkilerimiz sayesinde gördük ki inancımızdaki teslimiyet doğrultusunda hiç isyan etmediler ve hayırla yad ettiler evlatlarını. Örnek kişiliğiyle Ahmet ismi dünyanın dört bir tarafındaki eserlere verildi ve bunların hiç birinde ailesinin ‘adını verin’ talebi olmadı. Altyapılarımızdaki oyuncularımızı ziyaret ettiğimizde hep şunu söylüyoruz; ‘Yetenekli oyuncular olabilirsiniz, yetenekleriniz sizi spor yaptığınız süreçte el üstünde olmanızı sağlayabilir. Bu yeteneğinizin üzerine karakterinizi düzgün oluşturursanız hepiniz birer Ahmet Çalık olursunuz’ diyoruz. Ahmet ile yeni sözleşme imzalamak için görüştüğümüzde bize hiçbir zorluk çıkartmadı. Sözleşme imzalamamızın ardından da odama geldi ve sohbetimizde ‘Başkanım biz bu takımı çok iyi yerlere getireceğiz’ dedi. Kendisi göremedi belki ama takım arkadaşları her maçta onun için oynadı ve kısmen de olsa bir başarıya ulaştık. Ahmet kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum, programda emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu şehir kendini sevenleri asla unutmaz”

Efendi kişiliği ve Konya futboluna katkıları ile gönüllere taht kuran Ahmet Çalık’ı vefatının seneyi devriyesinde saygı ve dua ile andıklarını belirten Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, “Onu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz hepimiz. Ancak diğer taraftan da onun gibi birini tanımış olmanın, onun gibi müstesna bir kişiliğin yolunun bu şehirden geçmiş olmasının da onurunu yaşıyoruz. Ahmet Çalık, çok erken bir yaşta aramızdan ayrıldı belki ama yeteneği, çalışkanlığı, sıcaklığı, iman ve ihlası ile sadece yeni nesle değil bizlere de örnek olmayı başarmış müthiş bir şahsiyetti. Bu şehirde kaldığı kısa zaman içinde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, futbol merakı olanından olmayanına herkese kendini sevdirmeyi başarmıştı. Bu başarının altında da kendisinin bu şehre ve bu şehrin insanına olan sevgisinin yattığına inanıyorum. Bu sergi ve Ahmet Çalık’ı anmak ve unutturmamak adına düzenlenen programlar şunu bir kez daha gösteriyor ki; bu şehir, vefalı bir şehirdir. Kendini sevenlerini ve güzel insanları asla unutmaz, unutturmaz. İşte bu sergide bu şehrin, onun şahsı manevisini aramızda yaşatma gayretlerinin bir meyvesidir. Bu noktada yarışmayı düzenleyen ve bu yarışma sonrasında sergiyi organize eden Sille Sanat Sarayı büyük bir vefa örneği gösterdi. Kendilerine özellikle de Reha Bilir Beyefendi’ye şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Gençlerimize rol model olacak isimleri gelecek nesillere aktarmak kıymetli”

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ise, Ahmet Çalık’ı yad etmek üzere düzenlenen programda bir araya geldiklerini ifade ederek, “Ahmet Çalık, efendiliğiyle, insanlığıyla ve sporcu kişiliğiyle gönüllere taht kurmuş bir kardeşimizdi. Kendisini genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Bugün o acıyı hatırlatmak değil, o güzel insanı hayırla yad etmek için buradayız. Böylesine güzel bir organizasyonda Ahmet Çalık’ı anmamıza ve anlamamıza vesile olan herkesten Allah razı olsun. Gençlerimize rol model olacak değerli isimlerin hatıralarını gelecek nesillere taşımak çok kıymetli. Ahmet Çalık kardeşimizi yetiştiren başta anne ve babası olmak üzere tüm ailesine, hocalarına, kulüp yöneticilerine, onunla birlikte yol yürüyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçilirken protokol üyeleri, yarışmanın 1.’si Tahir Ceylan, 2.Özgür Göçmen, 3. Orhan Akça, Ahmet Çalık Özel Ödülü’ne hak kazanan Turan Sezer ile mansiyon ödülü almaya hak kazanan yarışmacı ve jüri üyelerine plaketlerini takdim etti. Program, salondakilerin sergi alanını gezmesiyle son buldu.