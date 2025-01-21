Anahtar Parti Şanlıurfa İl Başkanı Metin Baydar, partinin Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na Ahmet Berkan Yılmaztekin’in atandığını duyurdu.ŞANLIURFA (İGFA) - Ahmet Berkan Yılmaztekin, Gençlik Kolları Başkanı oldu. Ahmet Berkan Yılmaztekin, gençlerin sesi olmak ve Şanlıurfa’ya değer katmak için göreve başladı.

Anahtar Parti Şanlıurfa İl Başkanı Metin Baydar, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Partimizin gençlik kolları başkanlığı görevine Ahmet Berkan Yılmaztekin kardeşimiz atanmıştır. Şanlıurfa’nın gençlerine liderlik ederek önemli projelere imza atacağına olan inancımız tamdır. Bu görevin partimize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİN SESİ OLACAK

Ahmet Berkan Yılmaztekin, yeni görevi kapsamında özellikle gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarına çözüm üretecek projelere odaklanacağını ifade etti. Yılmaztekin, yaptığı ilk değerlendirmede, gençlik enerjisini Şanlıurfa’nın kalkınması için bir fırsata dönüştüreceğini ve gençlerin taleplerini merkeze alacağını belirtti.

ŞANLIURFA’DA HEDEFLER YÜKSEK

Anahtar Parti, gençlik kollarının bölgedeki etkinliğini artırmayı ve gençleri aktif siyasete kazandırmayı hedefliyor. Yılmaztekin’in liderliğinde, gençler için sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi ve parti vizyonunun tabana yayılması planlanıyor.

Başkan Metin Baydar’ın açıklamaları, Şanlıurfa’da gençlik politikalarına taze bir bakış açısı kazandırılacağına işaret ediyor. Ahmet Berkan Yılmaztekin’in göreve başlamasıyla birlikte gençlerin siyasetteki temsiliyetinin güçlenmesi bekleniyor.