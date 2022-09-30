Altay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Avni Atayol, 3 yıl içinde FIFA’da en çok dosyası olan kulüp haline geldiklerini söyledi. 400 milyon TL’nin üzerinde borçlarının bulunduğunu ve kulübün kayyuma gitmemesi için ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen Atayol, “4 farklı senaryo hazırladık. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Yönetim olarak FIFA dosyalarının altından tek başına kalkmamız mümkün değil. Camia bilgi vererek program oluşturmak istiyoruz. Puan silme cezasını engellemek istiyoruz” dedi.

Altay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Avni Atayol, 3 yıl içinde FIFA’da en çok dosyası olan kulüp haline geldiklerini söyledi. 400 milyon TL’nin üzerinde borçlarının bulunduğunu ve kulübün kayyuma gitmemesi için ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen Atayol, “4 farklı senaryo hazırladık. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Yönetim olarak FIFA dosyalarının altından tek başına kalkmamız mümkün değil. Camia bilgi vererek program oluşturmak istiyoruz. Puan silme cezasını engellemek istiyoruz” dedi.

Altay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Avni Atayol, İzmir spor basınıyla bir araya geldi. Ahmet Avni Atayol, yönetime geldikleri andan itibaren yaşadıkları borç yükü, transfer yasağı, kadronun yeniden kurulumu, yaptıkları projeler, gelecekte yaşanması beklenen durumlar ve hedeflerinden bahsetti.

“Genel kurulda 371 milyon borç açıklanmıştı ama kayıtlarda olmayan borçlara varmış”

Kulübün sürdürülebilir bir yapıda olmadığını ve borç yükünün çok büyük olduğunu ifade eden Ahmet Avni Atayol, kulübün kayyuma devredilmemesi için ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Geldikleri ortamda güven ortamını sağlamanın çok zor olduğunu ifade eden Atayol, “Geldiğimizde futbolcular tepkiliydi. Uzun zamandır ödeme alamamışlardı, fedakarlıklar yapmışlardı. İbrahim Akman ve Mustafa Denizli’nin ziyareti sonrası ümitlenmişlerdi ama o da olmadı. Dolayısıyla bize karşı da bir ön yargıları vardı. 7 tecrübeli futbolcumuzla tekrardan anlaşma sürecimiz bu yüzden uzadı. Keşke 28 Nisan’da yapılan kongrede kavga çıkmasaydı da biz göreve gelebilseydik. Göreve geldiğimizde herkesten iki hafta süre istedik. İlk bir ay neredeyse kulüpte yattık. Genel kurulda 371 milyon borç açıklanmıştı ama kayıtlarda olmayan borçlara varmış. Her attığımız adımda borç tablosu şişti. Borcun hemen hemen hepsi döviz bazlıydı. Sadece kur güncellemeleriyle bu borcun üzerine 30-35 milyon lira ekleniyor” dedi.

“Geçen seneki borçlar hep önümüze çıktı”

Yeni yönetim olarak şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturmak istediklerini ve Ekim ayının içerisinde bununla alakalı toplantılar yapacaklarını söyleyen Atayol, sportif beklentilerinin de olduğunu ifade etti. Atayol, “Altyapıdan hangi çocuklarımız geliyor, hangi yetenekteler bunları teknik kadromuz ile görüştük. Teknik kadromuz özellikle 7 tecrübeli oyuncumuzun kalmasını istedi. Epey zorlandık. Geçen seneki borçlar hep önümüze çıktı. Futbolcular tatildeydi onlara ‘gelin konuşalım, niyetlerimizi konuşalım’ dedik. Futbolcularımızda ‘kalacaksak iyi bir kadroyla kalalım’ dediler. İmzaların arka arkaya gelmesinin nedeni de bu. Temmuz ortasında itibaren imzalar atılmaya başladı ve en son Marco Paixao’yu takımda tutarak bu senenin kadrosuna tamamladık. Martin Rodriguez sürecini biliyorsunuz. 110 bin Euro borç vardı, 300 bin dolar serbest kalma bedeli vardı. Gelecekte oluşabilecek 1 milyon Euroluk borcu engellemiş olduk. Ödemelerin bir kısmı Kazımcan transferiyle, bir kısmını da camia içinden katkılarla yaptık” diye konuştu.

“4 senaryo hazırladık, öncelik hedefimiz ligde kalmak”

Milli arada kulüp binasında kapanarak çalışmalar yaptıklarından bahseden Atayol, şöyle konuştu:

“En iyiden en kötüye giden 4 farklı senaryo hazırladık. En kötü senaryomuz U19 takımımız ile devam etmekti. En iyi senaryo ise henüz ayrılmamış futbolcularla devam etmekti. Bütçe yaparken sadece gideri düşünmüyorsunuz. Sizin gider senaryolarınız gelir senaryolarınızı etkiliyor. Daha iyi bir takım kurarsanız daha iyi sponsorluk yapabiliyorsunuz. En iyi ve en kötü senaryolar olmadı bizim için, ikisinin de ortasındayız. Bunları yaparken öncelik hedefimiz ligde kalmak. Burada play-offu dile getiren futbolcularımız var. Takımımızda fazla derinlik yok ama biz takımımıza inanıyoruz. Taraftarın her zaman istediği görsel zenginlik oyununu gerçekleştiremeyiz belki ama şu anki durumdan daha iyisini gerçekleştirebilecek kadromuz var. Bu kadro ile gelecek sezonda da devam etmek zorunda kalabiliriz. Senaryolar oluştururken bunu da düşündük. Tutabildiğimiz futbolcularımızın yaşları bu seneyi çıkartır. Bu sezon oynayan gençlerimiz de gelecek sene tecrübelenmiş olurlar.”

“3 yılda dünyada FIFA’da en fazla dosyası olan kulüp haline geldik”

Atayol, FIFA’daki dosyalara da değinerek, “FIFA’da 20’den fazla dosyamız var. Bu dosyalar sadece son sezondan değil 1. Lig sezonlarından kalanlar da var. Ödenmeyen bonservis bedelleri var. Lis’in bonservisinin 3’te 2’si ödenmemiş. Pinares’in de öyle. Rayan’ın kiralık bedeli bile tam ödenmemiş. Henüz FIFA’ya başvurmamış futbolcular da mevcut. Bazı futbolcuların birden fazla dosyası var. Naderi biz seçildiğimiz gün kulüpten ayrılmış. Naderi’nin dosyası yok ama borcumuz var. 2022 yılına ait ödeme yapılmamış. Lis’ten bonservis elde edecekken oradan bize borç kaldı. 3 yılda dünyada FİFA’da en fazla dosyası olan kulüp haline geldik. Futbolcularla ibralaşılmamış” dedi.

“FIFA dosyalarının mali karşılığı 11 milyon Euro”

Söz konusu FIFA dosyaları sebebiyle puan silme cezası veya ligden düşme cezası almadan çözmek için çalıştıklarını belirten Atayol, “Puan silmeye dönüşebilecek olan dosyalarımıza önceliklendirdik. Görüşmeler ve pazarlıklar yapıyoruz. Ancak; bunlar sadece yönetimimizin tek başına altından kalkacağı şeyler değil. Camia bilgi vererek program oluşturmak istiyoruz. Puan silmeyi engellemek istiyoruz. Biz puan silme, lig düşürme sürecine girmeden bu işi çözmek istiyoruz. Kısa vadede bunların kapatılması transfer tahtasının açılması çok kolay görünmüyor. Bu dosyaların mali karşılığı 11 milyon Euro. TFF gelirlerimiz de geçtiğimiz yönetimin çektiği banka kredisinin taksitlerine gidiyor. Özgür Ekmekçioğlu’nun kulüpten 80 milyon üzerinde kendisi üzerinde temliki var” diye konuştu.

Atayol’dan taraftarlara çağrı

Takım içinde şu anda çok güzel bir hava olduğunu ve milli ara öncesinde hedefledikleri puana ulaştıklarını aktaran Atayol, Altay taraftarının çok bilinçli olduğunu ve zor günlerde takımı bağrına bastığını ifade ederek, taraftara çağrıda bulundu. Atayol, sözlerini şöyle tamamladı: “Takımımızın yüzde 70’i gençlerden oluşuyor ve tamamı sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Dolayısıyla kendileri için yazılanlardan olumsuz etkilenebiliyorlar. Sadece gençler değil deneyimli futbolcular da etkileniyor. Eleştiri kabul edilebilir bir şeydir ama hakarete ve küfre varan yorumlar görüyoruz. Taraftarlarımızdan çok daha yapıcı bir tarzda yaklaşım bekliyoruz. Çünkü bu kadroyu belki de 2 sezon değiştirme lüksümüz yok. Futbolcuları küstürme lüksümüz yok. Altay bu ülkenin bu kentin değeri bunu yaşatmak için çalışıyoruz.”