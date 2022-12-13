Sanatçı Ahmet Aslan, birbirinden güzel şarkılarıyla 17 Aralık Cumartesi günü Ankara Yenimahalle Dört Mevsim Salonu’nda, 18 Aralık Pazar günü de Konya Esnaf Odaları Birliği Tiyatro Salonu’nda dinleyicileriyle buluşacak. Konserlerin biletleri ise Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Halk türkülerine getirdiği yenilikçi yorumla dinleyicilerin beğenisini kazanan Ahmet Aslan, Ankara ve Konya’daki hayranlarıyla buluşacak.

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