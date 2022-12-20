Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial, birbirinden güzel etkinlikleri kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla harmanladığı tarzıyla dünya müziği türünün en özgün müzisyenleri arasında yer alan Ahmet Aslan’ın 26 Aralık Pazartesi günü saat 20.30’da Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde vereceği konserin biletleri, Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

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