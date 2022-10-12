65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Iğdır için bir takım yatırımların devreye alınması için Ankara’ya gitti.

65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Iğdır için bir takım yatırımların devreye alınması için Ankara’ya gitti.

Hafta sonu bir dizi temaslarda bulunmak üzere Iğdır’a gelen 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, burada bazı yatırımların hızlandırılması için söz verdi. Ziyaret sonrası Arslan, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili H. Engin Sarıibrahim ile beraber Tarım Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ve DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca’yı ziyaret etti.

Ziyarette Iğdır ile ilgili konular, belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve talepler ele alındı.