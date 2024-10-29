Balıkesirliler, yıllardır özlem duyduğu Cumhuriyet Meydanı’na, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kavuştu. Cumhuriyetin 101. yılı onuruna birinci etabın açılışını gerçekleştiren Başkan Ahmet Akın, Balıkesir’in kalbinde yer alan meydanın ikinci etabını da hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet’in 101. yılı onuruna Cumhuriyet Meydanı’nın birinci etabının açılışını gerçekleştirdi. Orduevi binaları ve eski belediye ile bahçelerin bulunduğu toplamda 9 bin 500 metrekarelik alanın 4 bin metrekaresini içerisine alan birinci etapta; oturma-dinlenme alanları ve yeşil alan düzenlemeleri yapıldı. Şeyh Lütfullah Camisi Meydanı ile bütünleşik olarak tasarlanan Cumhuriyet Meydanı’nın ikinci etabı ile eski subay ve astsubay orduevlerinin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla kent müzesi ve sergi salonu olarak Balıkesirlilerin hizmetine sunulacak. Böylece Balıkesir’in kalbinde yer alan Cumhuriyet Meydanı, tarihi bir meydan olarak şehrin simgelerinden biri halini alacak.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği açılış töreninde Cumhuriyet Meydanı, vatandaşların ellerinde Türk Bayraklarıyla hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı seslendirmesiyle inledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşu ve sonrasında İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programa Başkan Ahmet Akın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Gümüşyay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Cumhuriyet’in evlatlarıyız”

101 yıl önce egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğini ve böylelikle halkın egemenliğinin esas alındığını söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Akın, "Milletimizin karakterine en uygun düşen yönetim biçimi cumhuriyet, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizlere armağan edildi. Ne mutlu ki 101 yıl sonra Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutlamak için bir aradayız. Güzel memleketimiz, Kuvayı Milliye’nin Başkentinin Belediye Başkanı olarak sizlerle bayramların en büyüğünü kutlamaktan büyük bir onur duyuyorum. 20 ilçemizde; aynı coşkuyla, aynı heyecanla Cumhuriyet Bayramımız yüreklice büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bundan sonra çok daha fazlası olacak. Bu memleket Kuvayı Milliye’nin başşehri. Bizler hepimiz; milli birliğe, milli beraberliğe inanan Cumhuriyet’in evlatlarıyız. Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız. Ona layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Balıkesir; Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün kalesidir”

Balıkesir’in; Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün kalesi olduğunu vurgulayan Başkan Akın “Bu şehrin meydanlarında, sokaklarında, her bir karış toprağında Kuvayı Milliye’nin aziz hatırası var. Kuvayı Milliye’nin mücadelesi bu memleketin dağlarında, taşlarında yazılı. Biz bugün; Balıkesir’in evlatları olarak Kuvayı Milliyecilerin torunları olarak onların aziz hatırasına sahip çıkmak için bir aradayız. 101. yılda fener alaylarıyla ilçelerimizde de sokaklarımızı aydınlatacağız! Hep bir ağızdan meydanlarımızda Cumhuriyet şarkıları söyleyeceğiz! İşte o meydanlardan biri de bugün birinci etabını tamamladığımız Cumhuriyet Meydanımızdır. Cumhuriyet Meydanımız hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Belediyenin öz kaynaklarıyla yapıldı

Bir kentin; meydanlarıyla, sokaklarıyla, caddeleriyle var olup yaşadığını ifade eden Başkan Akın, “Meydanların; bakımı, onarımı, altyapısı ne kadar sağlam olursa kentlerimizin kalitesi o derece artar. Bununla ilgili büyük bir çaba içerisindeyiz. Biz bu özel günde tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla yaptığımız Cumhuriyet Meydanımızı, siz Balıkesirli hemşehrilerimize armağan ediyoruz. Gördüğünüz gibi Subay ve Astsubay Orduevlerimiz de restore ediliyor. Meydanımız, bu tarihi yapılarımızla bir bütünlük arz edecek. Tamamının açılışı gerçekleştiğinde de hem müzemizle hem sosyal tesisimizle kentimizin tarihi meydana çıkacak” dedi.

“Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk"

Birinci etabının açılışı gerçekleştirilen Cumhuriyet Meydanı’nda, Kuvayı Milliye’nin Başkenti Balıkesir’e yakışır nice bayramlar kutlama temennisinde bulunan Başkan Akın, “Alt ve üstyapı yatırımlarımız bundan sonra da planlı, programlı bir şekilde devam edecek. Balıkesir’imize yeni, sağlam bir altyapıya sahip sosyal alanlar kazandırmaya devam edeceğiz. Bu memlekete hizmet etmekten ve bu uğurda gece gündüz çalışmaktan büyük bir onur duyuyorum. Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kuvayı Milliye’nin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk" diye konuştu.

“Büyük eksikliklerden bir tanesi tamamlanıyor”

Şehirlerin tarihinin, geleceği yansıtan figürlerin içerisinde meydanların öneminin çok büyük olduğunu belirten aslen Balıkesirli olan Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, “Başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın olmak üzere bu meydanın açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Balıkesir, Atatürk’ün devrimlerine ve emanetlerine sahip çıkıyor”

Kurtuluş mücadelesinin meşalesinin yakıldığı kent olan Balıkesir’de, Cumhuriyet’in 101. yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını dile getiren CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Cumhuriyet Meydanı’nda, cumhuriyetin yıldönümünde bizlere; bu onuru, gururu yaşatan ve yaptığı projelerle halka, sokağa, ihtiyaç sahiplerine dokunan, hizmetler üreten Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 101. yılı kutlu olsun, uğurlu olsun hepimize” şeklinde konuştu.

Balıkesir halkı beğendi

Meydan açılışının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılmasının anlamlı olduğunu belirten Zühal Ünsür, böyle güzel meydanların olmasının Balıkesir ve şehrin sakinleri için faydalı olduğunu ve rahatça vakit geçirip oturabileceklerini ifade etti.

Meydanı güzel bulduğunu ve Balıkesir’e yakışan bir hizmet olduğunu vurgulayan Mustafa Güneş, adının Cumhuriyet Meydanı olmasından da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Balıkesirlilere böyle güzel bir Cumhuriyet Meydanı’nı hediye etmesinin halk için onur ve gurur verici olduğunu söyleyen Şeref Çiçek “Hizmetleri yaparsa; halka yakın, Ahmet Akın yapar” dedi.