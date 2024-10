Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Olağan Genel Kurulu’na katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehri gençlerle birlikte yöneteceklerini ifade ederek, “Gençlerimizin Balıkesir’den gitmesini önleyeceğiz” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Gençlerin hayatını kolaylaştıracak, eğitimlerine rahat devam edebilmelerini sağlayacak çok sayıda çalışmaya imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda başkanlığa aday gençlere başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Akın’a gençler yoğun ilgi gösterdi. Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, programda konuşma yaparak Gençlik Meclisi başkan adaylarına başarılar diledi. Katılımın yoğun olduğu Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Olağan Genel Kurulu’nda Gençlik Meclisi Başkanı Özge Ünal seçildi.

“BALIKESİR’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI”

Balıkesir’de her yaştan vatandaşın yönetimde söz sahibi olmasını önemsediğini söyleyen Başkan Akın “Bir hafta önce yine bu salonda kent konseyi çocuk meclisimizi hayata geçirdik. 23 Nisan'da da bununla ilgili söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk, çocuk meclisimizi kurduk. Bugün de Gençlik Meclisimize katılmanın mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Balıkesir'imizde her yaşta vatandaşımızın söz hakkına sahip olması lazım. Çünkü demokrasi anlayışımızın gereği de bizim bu Balıkesir'de yeni bir dönem başladı. Değişimin ve dönüşümün başladığını göstermek için mücadele ediyoruz. Bunu yapmanın en güzel yolu sizlerin yönetimlerinin içinde olmanız. Sizlerin fikir beyan etmeniz, karar almanız ve hep birlikte hayata geçirmemiz. Ben onun için ben de bu gençler için ne yapabilirim diyen aday olan olmayan, buraya gelen, gelemeyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

“GENÇLERİMİZİN BALIKESİR’İ TERK ETMEMESİ İÇİN OLANAKLARI GELİŞTİRECEĞİZ”

Gençlerin Balıkesir’den başka illere göç etmesini engellemek için daha yaşanabilir bir şehir hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Akın “İlimizde iki köklü üniversitemiz var. Yani baktığınız zaman havamız, suyumuz, mutfağımız, kültürümüz, konumuz, konuğumuz gerçekten coğrafyamız Türkiye'nin çok ama çok güzel, en güzel yerlerinden bir isim olduğunun bir göstergesi. Ancak buna rağmen görüyoruz ki gençlerimiz maalesef göç ediyor. Başka illere. İşte en büyük amaçlarımızdan bir tanesi bu tabloyu değiştirmek. Yeni sosyalleşme alanlarını oluşturmak, gençlerimizin en keyifle zaman geçireceği hem de öğrenebileceği hem de mutlu olacağı ortamları hep birlikte hayata geçirmek. Sizler kadar genç olmasak da sizler gibi düşünmeye gayret ediyorum. Arkadaşlarımla birlikte de bu konularla ilgili çalışıyoruz. Ama bu saatten sonra sizin buradaki oluşturacağınız bu komiteyle ve başkanınızla birlikte kol kola omuz omuza çalışacağız. Sizlerin isteklerini, arzularını gelecek için planlarınızı, programlarınızı birlikte gerçekleştireceğiz. Neden biliyor musunuz? Gençlerin yani sizlerin hayalleri benim hedeflerimdir. Beraber başaracağız.” ifadelerini kullandı.

“SIKINTILARINIZIN DA FARKINDAYIZ”

Gençlerin ihtiyaçlarına uygun bir çalışma yapacaklarını ifade eden Başkan Akın “Balıkesir yaşayan bir şehir. Bunu daha da genişletmemiz lazım. İki üniversitemiz var ilimizde. İlçelerimizde meslek yüksekokullarımız var. Ama onların yaşanabilir yaşar hale gelmesi lazım. Sizlerin ilk başta kendi ortamlarınız, kampüslerinizin yaşam dolu bir kampüs olması lazım. Öyle değil mi? Sıkıntılarınızın da farkındayız. Şimdi araştırmalar yapıyoruz. Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı'mız ile birlikte eksiklerimizi görüyoruz. Mesela festivallerimiz yok. Özellikle merkezde. Gençlerimizin atölyeleri olması lazım. Üniversite var ama atölyelerin de kurulması lazım. Aynı zamanda öğrencilerin, uygun fiyatlarla kaliteli ve sağlıklı yemekler yiyeceği kent lokantalarına ihtiyaçları var. Ve öğrenci lokantalarına ihtiyaçları var bunu da hayata geçirmek için yola çıktık. Sırayla da başlıyoruz.” dedi.

“BAŞKA ŞEHİRDE OKUYAN EVLATLARIMIZIN BARINMA SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Başkan Akın “On on kafelerimizin on ikinci şubesini açtık. Bütün ilçelerimize de açacağız. Gerekirse bazı ilçelerimizde birden fazla açacağız. Balıkesirli olup üniversiteyi il dışında kazanan gençlerimizi de düşündük. Geçen günlerde yakın kartımızın tanıtımını yaptık. Üniversiteyi il dışına kazanan ve ihtiyacı olan gençlerimizin gidiş dönüş biletlerini de karşılayacağız. Yine aynı zamanda kardeşlerimizin gittikleri zaman başka yere gittikleri zaman orada yaşayacağı o sıkıntılı barınma sorunuyla ilgili de çalışmamız var. Bunu da İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer büyük şehirlerle görüşüyoruz. İnşallah onu gerçekleştirirsek sizlere bunun da müjdesini vereceğim.” şeklinde konuştu.

“GÜZEL PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Öğrencilere yönelik yaptıkları projelerden bahseden Başkan Akın “Askere gidecek olan ihtiyaç sahibi olan gençlerimize oradaki vadettiğimiz rakamları yatıracağız. Geçen yaz döneminde üniversite kazanan öğrencilerimize yirmi ilçemizde kurduğumuz tercih ofisleriyle doğru tercih yapmaları için bir yardımcı olmaya çalıştık. Tasarruf tedbirleriyle ulaşım araçları kaldırılan gençlerimize, öğrencilerimize özel okul servislerini tahsis ettik. Gençlerimiz için, evlatlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, bu kurul kurulduktan sonra bir arzum sık sık bir araya gelmemiz. Onun için burada seçilecek olan sayın başkanımla birlikte Kent Konseyi Başkanımız ile eş güdümünde toplantılar yapacağız. Birlikte güzel projeleri hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.