Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya geliyor.ANKARA (İGFA) - Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yapacağı ziyarete ilişkin paylaşım, İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler, bütün boyutlarıyla ele alınacak olup ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımların değerlendirileceği kaydedildi.

Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacağı belirtildi.