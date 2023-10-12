Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde bulunan Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ahlat’ın tarihi ve kültürünü tanıma imkanı buldu.

İscehisar Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Ahlat Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında “Zafer Meşalesinin Yakıldığı Topraklardan Kubbet-ül İslam Beldesine” proje adıyla gerçekleşen programın ilk etabı Ahlat’ta başladı. Proje çerçevesinde Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesinden sekiz öğrenci ve iki öğretmen Ahlat’a geldi. Bir hafta Ahlat’ta kalacak öğrenci ve öğretmenler, burada hem eğitime devam edecek hem de ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezecek. Projenin ikinci etabında ise Şehit Mesut Ardıç İmam Hatip Lisesinden sekiz öğrenci ve iki öğretmen Afyonkarahisar’a gidecek.

Konu hakkında gazetecilere bilgi veren Şehit Mesut Ardıç İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden proje yürütücüsü Cafer Çelik, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde Faruk Öksüz AİHL’den gelen misafirleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. İki okul arasında gerçekleşecek olan proje isminin “Zafer Meşalesinin Yakıldığı Topraklardan Kubbet-ül İslam Beldesine” olduğunu ifade eden Çelik, “Program çerçevesinde Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde bulunan Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Bitlis ilimizin Ahlat ilçesinde bulunan Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı gerçekleştirilmektedir. İki okul arasında gerçekleşecek olan projenin ismi ‘Zafer Meşalesinin Yakıldığı Topraklardan Kubbet-ül İslam Beldesine’ şeklindedir. Program çerçevesinde karşılıklı öğrenci ve öğretmen değişimi gerçekleşmektedir. Programa sekiz öğrenci ve iki öğretmen ile katılan Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ahlat’taki Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisemiz tarafından misafir edilmektedir. Programın amacı bünyesinde öğrenciler derslerinden geri kalmamak adına eğitim öğretime devam etmekle birlikte aynı zamanda ilçemizin ve ilimizin tarihi mekanlarını ziyarette bulundular. Böylece öğrenciler ülkemizin tarihi zenginliklerini ve coğrafi çeşitliliğini yakından tanıma fırsatı buldular. Aynı şekilde Şehit Mesut Ardıç İmam Hatip Lisesinde sekiz öğrenci ve iki öğretmen ile Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, İscehisar ve Afyonkarahisar’ın tarihi zenginliğini ve coğrafi çeşitliliğini yerinde görme fırsatı bulacak. Program çerçevesinde tarihi ve coğrafi zenginlikler tanınırken, aynı zamanda öğrenciler arasında kültür alışverişinde bulunmaları, kardeşlik duygusunun gelişmesi, milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesi açısında oldukça önem arz etmektedir” dedi.

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı nedir?

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı adı altında ülke genelindeki imam hatip liseleri arasında düzenlenen bir programdır. Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı; eğitim sisteminin hedefi olan “aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim bireyler yetiştirilmesine” katkı sağlamayı amaçlayan, öğrencilerin ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin farkına varması, farklı bölgelerin yaşam şartlarını daha yakından tanıması, sosyo-kültürel açıdan birbirlerini tanıması ve kardeşlik duygularının gelişmesi, milli, manevi ve insani değerlerle kuşanmasına yönelik bir öğrenci değişim programıdır. Evliya Çelebi Değişim Programı, öğrencilerin belli bir süre kendi okulları dışında bir Anadolu imam hatip lisesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.