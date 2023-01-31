Bitlis’in Ahlat ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, tüm köy yolları ise ulaşıma kapandı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, tüm köy yolları ise ulaşıma kapandı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, ilçeye bağlı 26 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Sabah karla uyanan vatandaşlar, yağışı sevinçle karşıladıklarını belirtti. İlçedeki vatandaşlardan Hakan Gözel, “Kar yağışımız başladı. Kar yağması bizi sevindirdi, berekettir sonuçta. Memleketimize ve güzel ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Vatandaşlardan Ercan Yavuz ise bu sene karın geç yağdığını söyleyerek, “Yarım metreye yakın kar yağmış. Hamdolsun, çok şükür Allah’a. Bugünlere şükürler olsun” diye konuştu.

Esnaf Mehmet Güler de, uzun süredir bu kar yağışını beklediklerini ifade ederek, “Her sene bu zamanlar epey bir karımız vardı. Bu sene biraz geç geldi ama 2 gündür yoğun bir kar yağışı var. Epey bir kar yağdı. Sabah geldik damlarımızı temizledik, şimdi dükkanlarımızın önünü temizliyoruz. Köylerden ulaşım olmadığı için çarşımız da şu an sakin. Kar bizim memleketin örtüsüdür, rahmettir. İnşallah sonu hayırlı olur” dedi.