Bitlis’in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünde, yıl boyunca açılan kurslara katılan kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

HEM’de düzenlenen açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayarak, Ergezen Ortaokulu mehteran takımının katılımcılara mini konser vermesiyle devam etti. Ardından konuşan HEM Müdürü Namık Kemal Dumanlı, her yıl haziran ayının ilk haftasında Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak yapılan sergi ve etkinliklerdeki maksadın, 75 alan ve 3 bin 750 kurs çeşidini halkla buluşturmak ve tanıştırmak olduğunu söyledi.

Daha sonra Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve beraberindekiler, serginin açılışını yaparak, kursiyerler tarafından el emeği göz nuru ile yapılan ürünleri inceledi. Kaymakam Bingöl, serginin çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programa Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yusuf Özbay, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.