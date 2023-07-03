Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaz Kur’an kursları başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur’an kursları, Bitlis’in Ahlat ilçesinde de başladı. Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel ve Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, Şehit Eren Öztürk Camii’nde başlayan yaz Kur’an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, öğrencilerle sohbet ederek başlayan yaz Kur’an kurslarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, bugün eğitim vermeye başlayan kurslar için kayıt başvurularının 10 Temmuz’a kadar alınmaya devam edileceğini ifade etti.

Öte yandan, kursa gelen öğrencilere Ahlat Kaymakamlığı tarafından dondurma ve çikolata ikramında bulunuldu.