Sosyolog Adem Palabıyık: "Kılıçdaroğlu ABD’ye itaatini tescillemek ve HDP’yi meşrulaştırmak için gidiyor”

Sosyolog Adem Palabıyık: "Kılıçdaroğlu ABD’ye itaatini tescillemek ve HDP’yi meşrulaştırmak için gidiyor”

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