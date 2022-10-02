Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası beliren Yarım Ay, tarihi mezar taşları, kümbetler ve cami minareleriyle birlikte seyri doyumsuz görüntüler oluşturdu. Yarım Ay’ın, Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda, Ulu Kümbet ve Cami minareleriyle oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırırken fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı.

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