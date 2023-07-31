Bünyesinde barındırdığı tarihi mekanlarla açık hava müzesi konumundaki Bitlis’in Ahlat ilçesinde ulusal fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) tarafından düzenlenen ve Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) işbirliği yürütülen “Her Yönüyle Ahlat” konulu fotoğraf yarışmasının son başvuru tarihi 20 Ağustos 2023 olarak belirlendi. İslam tarihinin en önemli miraslarından Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı; tarihi kümbetler, mağara evler, hamamlar, kaleler, köprüler gibi birçok tarihi ve doğal güzellikleri içinde barındıran Ahlat ilçesinde ilk defa düzenlenecek ulusal fotoğraf yarışmasında amacının ilçenin tanıtımına katkı sunmak olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) Başkanı Sadık Şerefoğlu, “Bir şehir; doğası, insanı, sanatı, kültürü ile fotoğraflandığında geçmişini korumuş ve geleceğe taşınmış olur. Fotoğraf sanatı aracılığı ile Anadolu Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip ‘Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı’ ile ‘Anadolu’nun tapusu’ olarak nitelendirilen ve ‘Sakin Şehir’ unvanına sahip Bitlis’in Van Gölü kenarındaki Ahlat ilçesi, sınırları içerisindeki doğal ve tarihi güzelliklerin yanı sıra yaşamı ve kültürünü de yurt içi ve yurt dışında tanıtmak ve kente ait bir görsel hafıza oluşturmak bu yarışmanın amacıdır” dedi.

18 yaşından büyük tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmanın konusunun ‘Her Yönüyle Ahlat’ olarak belirlendiğini ifade eden Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı Özkan Olcay ise “İlçemizde bulunan tarihi yapıları (mezarlıklar, kümbetler, köprüler, camiler, kiliseler, kaleler ve mağaralar ile ilçenin öne çıkan diğer tarihi mirasları), doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, sahiller, şelaleler, mağaralar vb.), bölgeye ait kültürel öğeleri (yöresel yemekler, tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, halk oyunları, düğünler, kına geceleri, el sanatları, baston yapımı, taş işçiliği vb.), bitkileri, Ahlat’a özgü yaşam faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan belgesel nitelikteki fotoğraflar bu yarışmanın konusudur” diye konuştu.

Yarışma detayları

Yarışmada birinci olan esere 10 bin, ikinci olan esere 7 bin 500 ve üçüncü olan esere 5 bin lira ödül verilecek. Mansiyon ödülü kazanan 3 yarışmacıya ise kişi başı bin 500 lira ve sergilemeye değer görülen 30 fotoğraf sahibine ise kişi başı 500 lira ödül verilecek. Cep telefonu ve fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğrafların kabul edileceği yarışmaya katılmak isteyen profesyonel ve amatör fotoğrafçıların fotoğraflarını [email protected] mail adresi üzerinden gönderim yapılabileceği ve yarışma son katılım tarihinin 20 Ağustos olarak belirlendiği belirtildi. Yarışma sonunda 23 Ağustos tarihinde düzenlenecek ödül töreni ile dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verilecek.