Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen Şöhretler Karması Futbol Turnuvasıyla 40 yaş üstü eski futbolcular yeşil sahada bir araya geldi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen Şöhretler Karması Futbol Turnuvasıyla 40 yaş üstü eski futbolcular yeşil sahada bir araya geldi.

Ahlat Gençlik Spor Kulübü tarafından Şöhretler Karması adıyla bu yıl ikincisi düzenlenen ve “Ceyhun Dinç” anısına oynanan 40 yaş üstü futbol turnuvasına 4 takım katıldı. Müsabaka öncesinde sporcular anons edilerek sahaya çıkarken, geçen yıl turnuvaya katılan ve bu yıl hayatını kaybeden Ceyhun Dinç’in ailesine katılımlarından dolayı Ahlat Gençlik Spor Kulüp Başkanı Kenan Örken tarafından plaket takdim edildi. Ahlat Şehir Stadyumunda oynanan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.

Maç sonunda açıklama yapan Ahlat Gençlik Spor Kulüp Başkanı Kenan Örken, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz şöhretler turnuvasına şehir içi ve şehir dışından katılım sağlandı. İlçemizde spora yıllar önce emek vermiş 40 yaş ve üzeri sporseverlerin büyük çoğunluğunu düzenlediğimiz turnuvayla bir araya getiriyoruz. Bu yılki turnuvayı hayatını kaybeden Ceyhun Dinç abimiz anısına geçekleştiriyoruz. Şu anda yaklaşık 70 kişinin üzerinde katılım oldu. 40 ile 70 yaş arasında spora emek veren abilerimiz formalarını giyerek bu organizasyonun içinde yer aldılar. Kulüp olarak her yıl daha da geliştirerek yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Eski futbolculardan 68 yaşındaki Nahit Horasan ise daha önce uzun yıllar Ahlat’ta futbol oynadığını ve bu turnuva sayesinde tekrar bir araya geldiklerini belirtti. Horasan, "Uzun yıllar Ahlat Aktaş Spor’da futbol oynadım. Geçen yıl birincisi düzenlenen ve bu yıl hayatını kaybeden Ceyhun Dinç adına düzenlenen turnuvanın katılım sayısı çok yoğun. Gençlik Spor Kulübünün çok güzel ve örnek olacağı bir çalışma. En azından alt yapıda çocuklara örnek olacak ve gelecek nesillerin bunu devam ettirmesi ve Ahlat’ın sporuna ve kaynaşmaya çok büyük katkı sağlayacak güzel bir organizasyon" ifadesini kullandı.

Turnuvaya katılan 65 yaşındaki emekli öğretmen Servet Ateş de, "Yaklaşık 50 yıl önce bu sahada futbola başladık. Aradan çok yıllar geçti. Biz bu vesileyle burada yine bir araya geldik, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Futbolun ve sporun birleştirici özelliğini her zaman savunan insanlarız. Gelecek nesillere daha iyi aktarılması için sporun önemini vurgulamak istiyoruz. Her zaman savunduğumuz şey sporda kişilerin daha ileriye gitmesi, kardeşlik içerisinde, barış içerisinde, dostluk içerisinde sporu sürdürmeleri ve bunun tüm branşlarını sürdürmelerini istiyoruz" diye konuştu.