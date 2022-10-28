Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden maden işçileri için Bitlis’in Ahlat ilçesinde hatim okundu.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden maden işçileri için Bitlis’in Ahlat ilçesinde hatim okundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden maden işçileri için Ahlat İlçe Müftülüğü tarafından hatimler okutuldu. İlçe Müftülüğüne bağlı Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri tarafından okunan hatimler Ahlat ilçesinde bulunan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliği taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda düzenlenen anma programında bağışlandı.

Burada okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık tarafından yapılan dua ile birlikte okunan hatimler şehit madencilerin ruhuna bağışlandı.

Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda düzenlenen hatim bağışlama programına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.