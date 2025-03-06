Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Öğretmen Buluşmaları" programı kapsamında Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmenlerle iftarda bir araya geldi.

Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama restoranında düzenlen iftar programıyla öğretmenler bir araya gelen Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, Bitlis Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Salim Ekin’de eşlik etti. "Öğretmen Buluşmaları" programı kapsamında iftar yemeğiyle meslektaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kaya, "Değerli öğretmenlerimiz, bugün burada sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu buluşma, yalnızca eğitimdeki en son gelişmeleri paylaşmak değil, birbirimize güç vermek, daha iyi tanımak ve güçlü bir eğitim geleceği inşa etmek için bir fırsattır. Bakanlığımızın liderliğinde, Maarif hareketiyle yürüdüğümüz bu yolda, sizlerin emeği her zaman en kıymetli hazinemizdir. Öğretmenlerimiz, milletimizin en önemli yapı taşıdır ve geleceğimizin teminatıdır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanmasında sizlerin katkıları çok önemli. Bu yolculukta hep birlikte, millî ve yerli değerlerle daha güçlü bir geleceğe adım atacağız" dedi.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya’nın konuşmasından sonra programa katılan öğretmenlerin görüş ve önerileri alındı.