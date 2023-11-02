Bitlis’in Ahlat ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün başkanlığında ‘İlçe Milli Eğitim Müdürleri Eğitim Süreçleri Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.

Ahlat Kaymakamlığı toplantı salonunda ilçe milli eğitim müdürlerinin de katılımlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı ile ilgili gazetecilere bilgi veren Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün başkanlığında yapılan toplantıda, il genelindeki eğitim durumunun değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Müdür Akgün, “Ev sahipliği yaptığımız ve oldukça verimli geçen toplantıya katılan başta il müdürümüze, ekibine ve ilçe yöneticisi arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Toplantı sonrasında İl Müdürü Gür ve beraberindekiler, Ahlat Bilim ve Sanat Merkezi ile Ahlat Belediyesini ziyaret etti.