Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Maketlerle Siyer-i Nebi Sergisi” açıldı.

Ahlat İlçe Müftülüğü tarafından açılan sergide Peygamber Efendimizin hayatı, İslam tarihi ve genel siyer konularının yanı sıra Bedir, Uhud, Hendek savaşları, Fil Vakası, hakem olayı, Hira Mağarası, hicret, Sevr Mağarası, ilk mescit, miraç hadisesi ve Küba mescidinin maketleri yer aldı. İlçedeki bir alışveriş merkezinde kurulan serginin açılışı Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve protokolün katılımıyla gerçekleşti. Açılışın ardından sergiyi gezerek bilgi alan Kaymakam Bingöl, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi hakkında bilgi veren Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, “Bugün burada Maketlerle Siyer-i Nebi Sergisi’nin açılışını yapıyoruz. Hazırlanan maketlerle Peygamber Efendimizin hayatını, fil vakasından veda hutbesine kadar maketlerle anlatılıyor. Her bir olayın ayrı bir maketi bulunuyor. Peygamber Efendimizin hayatını burada maketlerde görerek öğrenmeye çalışacağız. İnşallah hayırlı bir hizmet olacak. Bu vesileyle Peygamber Efendimizin hayatını bir daha hatırlamaya ve yaşamaya vesile olacaktır inşallah. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ederim” dedi.

Sergiye Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Yüksekokul Müdürü Harun koçak, Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, bazı kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.