Bitlis’te mart ayının son gününde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı etkili kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Bitlis ve ilçelerinde başladı. Kar yağışı ve tipi Ahlat ilçesinde de etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 2 aydır ilçede bahar havası yaşanırken etkili olan mart karı nedeniyle vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı. Sabah beyaz kar örtüsü ile uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerinin önünü temizledi.

Sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlardan Erkan Olcay, “Yaklaşık 1,5-2 aydır kar yağmıyordu. Baharı beklerken sabah uyandığımızda kar yağdığını gördük. Gerçi meteoroloji ve uzmanlar uyarıyordu, şiddetli kar yağışı olacak diye. Bizde tabi bu kadar olacağını beklemiyorduk, hem soğuk hem kar yağdı. İnşallah don olmaz. Zirai don olursa meyve ağaçlarındaki tomurcukların hepsi zarar görür. İnşallah öyle bir durum olmaz” dedi.

Esnaf Hakan Gözel de, 31 Mart gününe karla başladıklarını belirterek, “2 aydır yağmayan kar bugün yağdı. Her taraf yeşillenmiş derken güne memleketimizin beyaz örtüsü ile uyandık” diye konuştu.