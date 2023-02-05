Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ile ilçeye bağlı belde ve köylerde, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarımızda 6 Şubat 2023 pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personellerimiz de idari izinlidir. Kamuoyuna ve saygıdeğer velilerimize önemle duyurulur” denildi.