Bitlis’in Ahlat ilçesinde Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından “Hürkuş ve Gökbey Müzikal Gösterisi” düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda 6-10 yaş arasındaki öğrencilere yönelik düzenlenen oyunda, öğrencilerin havacılık ve uzay alanında farkındalık kazanmaları amaçlandı. Konu hakkında bilgi veren TUSAŞ Proje Koordinatörlerinden Burcu Şahiner, “Bitlis, Güroymak ve bugün de Ahlat’ta öğrencilere yönelik müzikal tiyatrolarımız yapıldı. Sahnelediğimiz oyunlarda, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli hava araçları Hürkuş ve Gökbey’in maceralarını anlatıyoruz. 6-10 yaş grubu öğrencilere havacılık ve uzay alanında farkındalık kazanmaları, yerli hava araçlarını tanımaları ve mühendislik mesleğine ilgi duymalarını amaçlıyoruz” dedi.

Oyun sonunda ise öğrencilere Hürkuş ve Gökbey ile ilgili tanıtıcı kitaplar dağıtıldı.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün ise gün boyunca bin 400 öğrencinin TUSAŞ işbirliğiyle düzenlenen müzikal gösteri ile yerli ve milli hava araçlarını eğlenerek öğrendiğini belirterek, öğrencileri bu güzel etkinlikle bilgilendiren TUSAŞ yetkililerine teşekkür etti.