Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Gençlerin Gözünden Cumhuriyet” adlı sunum yapıldı.

Ahlat Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen sunumda lise öğrencileri tarafından Cumhuriyet’le ilgili sunumlar yapıldı. Öğrenciler tarafından “Cumhuriyet ve eğitim, Cumhuriyet ve gençlik, Cumhuriyet ve sanat, Cumhuriyet ve kültür, Cumhuriyet ve bilim, Cumhuriyet ve spor” konulu sunumlar yapıldı. Katılımcılar tarafından dikkatle dinlenen sunumlar sık sık alkışlandı. Gençlerin Gözünden Cumhuriyet konulu sunum, Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi, Ahlat Sadullah Gencer Anadolu Lisesi, Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ali Ayber Anadolu Lisesi, Ahlat Bilim Sanat Merkezi, Ahlat Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ahlat Erzen Hatun Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Sunum sonunda Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek hediye takdim etti.

Düzenlenen sunuma Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, bazı kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.