Bitlis’in Ahlat ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı münasebetiyle “Geçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı” fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Ahlat Kaymakamlığı tarafından Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Güven Ayber’in ahşap yakma sanatıyla yaptığı resimler ve Ahlat’ta eski Cumhuriyet Bayram’larını konu alan nostalji siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan sergi; Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanımız Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Sergi açılışında konuşan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, “Burada Cumhuriyet’imizin 100. yılında Ahlat’ımızın geçmişten bugüne kadar nasıl bir değişim geçirdiğini göreceğimiz fotoğraflarla birlikte Ahlat’ın sanatını göreceğimiz serginin açılışını yapacağız. Tabi Cumhuriyet’in sanata verdiği önem, bilime verdiği önem, eğitime verdiği önem bu yüzyılın eğitim, bilim ve sanat yüzyılı olması dileğiyle Cumhurbaşkanımızın da temennileri bu yönde. Bir başlangıç olur inşallah. Emeği geçen Güven hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sergi ilçemizin gençlerinin sanatla daha fazla haşır neşir olacağı bir sürecin başlangıcı olmuş olur” dedi.

Serginin açılışından sonra Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve beraberindekiler sergiyi gezerek resimler ve fotoğraflar hakkında Güven Ayber’den bilgiler aldı.