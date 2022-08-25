Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının gösteri uçuşu nefesleri kesti.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının gösteri uçuşu nefesleri kesti.

Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat’ta kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 1071 Sultan Alparslan’ın otağının kurulduğu Ahlat’taki Çarho bölgesinde devam eden kutlamalar çerçevesinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının gösterisi yapıldı. Nefesleri kesen gösteri uçuşu, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Okçular Vakfı tarafından organize edilen etkinliklere katılan Turgut Hüseyni isimli vatandaş, Tatvan’dan Malazgirt kutlamalarına geldiklerini belirterek, “Bugün de bayağı bir kalabalık. Bu görkemli şölene F-16’ların şovu da renk kattı. Böylesi bir etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Etkinlikler renkli geçiyor. Açıkçası burası kardeşliğin pekiştiği bir nokta diyebiliriz. Türkiye’nin 81 ilinden insanlar bir aradadır. Bu da bizim nasıl misafirperver olduğumuzun göstergesidir” dedi.