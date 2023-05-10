Bitlis’in Ahlat ilçesinde “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” münasebetiyle farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından engellilere dikkat çekmek için farkındalık yürüyüş etkinliği düzenlendi. Ahlat Kaymakamlığı önünden başlayan farkındalık yürüyüşü, Mazlum Yegül Caddesi’nde bulunan belediye binasının önünde son buldu. Daha sonra Ahlat Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Uygulama Oteli bahçesinde program düzenlendi. Burada okulda eğitim gören özel eğitim öğrencileri tarafından folklor, drama, şarkı ve çeşitli yarışmalar yapıldı. Özel öğrenciler tarafından yapılan gösteriler izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Ardından kurum amirleri ve vatandaşlar ‘Bir dakikalığına engelli olur musun?’ sloganıyla başlatılan farkındalık etkinliğine katıldı. Katılımcılar engelli parkurlarında görme ve bedensel yetersizlik yaşayan engellilerin yerine geçerek empati yaparak engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Program sonunda protokol ve özel öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program sonunda gazetecilere açıklama yapan Ahlat Engellilerle El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir, “Ahlat’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla ilçemizde de Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından bir program düzenlendi. Etkinliğimiz kaymakamlık önünden farkındalık yürüyüşüyle başladı. Çok güzel bir farkındalık oldu. Oldukça güzel tepkiler aldık. Şu anda da etkinlik alanımızda özel çocuklarımızda birlikte hazırlanan programı izliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Düzenlenen farkındalık programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, kurum amirleri, özel eğitim öğrencileri ve aileleri katıldı.