Bitlis’in Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Genç Tarım Girişimcileri ile Tarım Teknolojilerinin Etkin Kullanımı" projesi çerçevesinde eğitimlerini tamamlayan kamu ve özel sektörde çalışan ziraat mühendisleri ile genç çiftçi ve girişimciler sertifikalarını aldı.

Bitlis’in Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Genç Tarım Girişimcileri ile Tarım Teknolojilerinin Etkin Kullanımı" projesi çerçevesinde eğitimlerini tamamlayan kamu ve özel sektörde çalışan ziraat mühendisleri ile genç çiftçi ve girişimciler sertifikalarını aldı.

DAKA tarafından finanse edilen proje çerçevesinde, Ostim Teknik Üniversitesi ve Anadolu Kalkınma Derneği işbirliğiyle tarımda dijitalleşmenin yaygınlaştırılması amacıyla verilen eğitimler sonrasında 31 kişi sertifika aldı. Ahlat Kaymakamlığının toplantı salonunda düzenlenen sertifika töreninde Kaymakam Fikret Dağ, DAKA Bitlis İl Koordinatörü Nurettin Polat, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ile Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Necati Aktekin tarafından genç çiftçi ve girişimcilere sertifikaları verildi.

Sertifika töreni toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.