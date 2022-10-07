Bitlis’in Ahlat ilçesinde hayata geçen "Halk Kültürümüzü Geleceğe Taşıyoruz" projesi çerçevesinde “Ahlatlı Ozan Dervişoğlu Kavalcı Recep” konulu bir eğitim konferansı düzenlendi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hayata geçen "Halk Kültürümüzü Geleceğe Taşıyoruz" projesi çerçevesinde “Ahlatlı Ozan Dervişoğlu Kavalcı Recep” konulu bir eğitim konferansı düzenlendi.

Ahlat Kadınını Bilinçlendirme Geliştirme Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (AHKAD) tarafından hazırlanan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve Ahlat Kaymakamlığı tarafından desteklenen “Halk Kültürümüzü Geleceğe Taşıyoruz” projesi çerçevesinde düzenlenen eğitim konferansında Ahlatlı Ozanlardan Dervişoğlu Kavalcı Recep’in hayatı konu alındı. Ahlat Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Eğitimci-Yazar Güven Ayber tarafından Dervişoğlu Kavalcı Recep’in hayatını konu alan bir sunum yapıldı.

Ardından Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç.Dr.Esra Kürüm ise “Dervişoğlu Kavalcı Recep’in Ozanlık Geleneği ve Şiir Anlayışı” adlı bir eğitim konferansı verdi.

Konferansın ardından gazetecilere açıklama yapan Ahlat Kadınını Bilinçlendirme Geliştirme Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (AHKAD) Başkanı Semra Çeker, “Halk Kültürümüzü Geleceğe Taşıyoruz adlı bir proje yaptık. Bugünde Ahlatlı Ozan Dervişoğlu Kavalcı Recep’i andık. Güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Bundaki amacımız gençlerimize aşık ozanlarımıza aşılandırmak ve bu konuda bilgilendirmektir. Çok güzel bir konferans oldu. Böyle projelerin genişletilmesini temenni ediyorum” dedi. Konferans karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.