Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Yunus Ensari İlk ve Ortaokulu, deprem tahkikleri yaptırılana kadar valilik tarafından alınan karar neticesinde tedbiren boşaltıldı.

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Yunus Ensari İlk ve Ortaokulu, deprem tahkikleri yaptırılana kadar valilik tarafından alınan karar neticesinde tedbiren boşaltıldı.

Bitlis Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hazırlamış olduğu "Teknik Rapor" neticesinde okulun deprem tahkiklerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir üniversiteye yaptırılana kadar valilik tarafından alınan karar neticesinde tedbiren boşaltıldı. Okuldaki öğrenciler başka bir okulda ikili eğitimle eğitimlerini sürdürecekleri belirtildi. Konuyla ilgili olarak Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemiz Yunus Ensari İlk ve Ortaokulu ile ilgili Bitlis Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hazırlamış olduğu ‘Teknik Rapor’ neticesinde, ilgili okulumuzun deprem analiz ve tahkiklerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir üniversiteye yaptırılana kadar okulun tedbiren boşaltılması, Yunus Ensari Anaokulu, ilkokulu ve ortaokulumuzun Ergezen Ortaokulu ile Ergezen İlkokulunda 8 Mart 2023 tarihinden itibaren ikili eğitimle (sabahçı-öğlenci) devam etmesi, valilik makamınca uygun görülmüştür. Velilerimize önemle duyurulur” denildi.