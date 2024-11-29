Bitlis’in Ahlat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “Ben Engelli Olsaydım” adlı resim sergisi açıldı.

Ahlat Kaymakamlığının destekleriyle Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan resim sergisi ilçedeki bir alışveriş merkezinde açıldı. Kesilen kurdelenin ardından resim sergisini gezen Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve beraberindekiler, engelliler tarafından çizilen bir birinden güzel resimleri inceledi. Bir süre sergiyi gezen Kaymakam Bingöl ve beraberindekiler, resim sergisinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Resim sergisinin ardından engelliler için hazırlanan kutlama programına da katılan Kaymakam Bingöl ve Başkan Gülmez, burada engelli bireylerle pasta keserek yakında ilgilendi, çeşitli hediyeler takdim etti. Çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla birlikte engelliler eğlencelerine devam etti.

Etkinliğe Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, bazı kurum amirleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.