Bitlis’in Ahlat ilçesinde uzun zamandır sabırsızlıkla beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde uzun zamandır sabırsızlıkla beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Bitlis’in Ahlat ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaz örtüye büründü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı. Uzun süredir beklenen kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını belirten ilçedeki esnaflardan Kasım Yağan, “Şimdiye kadar kar yağması lazımdı. Allah’a şükür bugün kar yağdı. Milletimiz sevindi, biz kendimizde sevindik. Kar yağmasaydı çiftçilerde mağdur olurdu, su kalmazdı. Şuanda millet sevinçlidir, çiftçilerde sevinçlidir. Çok şükür bugüne kar yağdı” dedi. İlçedeki vatandaşlardan Selim Yavuz ise, uzun süredir kara hasret kaldıklarını ve bekledikleri karın yağmasının sevincini yaşadıklarını söyledi. Yavuz, “Bu sene kar geç yağdı. Karın gelmesini çok istiyorduk. Çok şükür bu sene karımız geldi çok mutluyuz. İnşallah kuraklık olmaz” diye konuştu.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, kar yağışlarının 29 Ocak 2023 Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.