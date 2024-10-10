Bitlis’in Ahlat Belediyesi tarafından düzenlenen programa katılarak söyleşi yapan araştırmacı yazar Hayati İnanç ilçe halkından büyük ilgi gördü.

Ahlat Belediyesi ‘Kubbetü’l İslam Ahlat Konferansları’ serisini başlattı. Düzenlenen program dahilinde konferansların ilki araştırmacı yazar Hayati İnanç tarafından verildi. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi konferans salonunda düzenlenen programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat Belediyesi olarak ‘Kubbetü’l İslam Ahlat Konferansları’ serisini başlattıklarını söyledi. Amaçlarının toplumun istifade edebileceği konular hakkında konferanslar vermeyi planladıklarını söyleyen Gülmez, her ay planlı bir şekilde bu konferansları düzenleyeceklerini söyledi. Daha sonra konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da, “Hayati İnanç hocamız hem ses tonuyla hem şiire olan hakimiyetiyle hem önemli bir medeniyet tasavvuruna sahip olmasıyla gönüllerde yer edilmiş kıymetli bir hocamız. İnşallah sizler de bu güzel sohbetten istifade edeceksiniz eminim. Sözün gücüne inanan bir milletiz, biz inanan bir ümmetiz. Hayati hocamız da şiiri birkaç dizeyle belki onlarca yüzlerce sayfayla anlatılabilecek konuları gözler önüne seren zihinlere nakşeden çok kıymetli bir hocamız. Kendisini defalarca dinleme imkanı bulmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu çerçevede son yıllarda Bitlis ilimizin ve Ahlat ilçemizin gelişim trendine baktığımızda gerçekten Türk İslam kültürünün Anadolu’daki başlangıcı olan çok kıymetli güzide bir yer. İşte bu tarz programlarla ben inanıyorum ki Ahlatlı hemşehrilerimiz de zihinsel olarak Ahlat’ın bu gelişimine ayak uyduracaklardır. Ben tekrar Hayati İnanç hocamıza ilçemize ilimize hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Belediye başkanımıza ve ekibine bu güzel program için tebriklerimi ifade ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından araştırmacı yazar Hayati İnanç katılımcılara tavsiyelerde bulunurken, kendi hatıralarını ve tecrübelerini de dinleyicilerle paylaştı. Konferans sonunda Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, araştırmacı yazar Hayati İnanç’a günün anısına Ahlat nastonu hediye etti.