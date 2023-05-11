Bitlis’in Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi çerçevesinde sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Son yıllarda kuru fasulye üretiminde Türkiye’nin önemli ihtiyacını karşılayan Ahlat’ta, ’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi çerçevesinde 2023 yılında ekilmek üzere 87 çiftçiye 34 ton sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir fasulye üretim tesisinde gerçekleşen dağıtım programına gelerek çiftçilerle sohbet eden Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Daha sonra çiftçilere Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından hibeli fasulye tohumu dağıtıldı.

Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Ahlat Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, “Tarım ve Orman Bakanlığımızca hazırlanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde bugün ilçemizde 87 çiftçimize 34 ton hibe fasulye tohumu dağıtımı yaptık. Yüzde 75’i devletimiz tarafından yüzde 25’i çiftçilerimiz tarafından karşılanan tohumların dağıtımı halen devam etmektedir. Çiftçimize ve üreticimize hayırlı olmasını temenni eder, bol bereketli kazançlar dilerim” dedi.