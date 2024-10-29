Bitlis’in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı sabah saatlerinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl’ün makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Daha sonra program Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl tarafından yapıldı. Kutlama programı öğrenciler tarafından yapılan bayrak gösterisi, sinevizyon gösterisi, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, oratoryo ve zeybek gösterisi ile Kafkas oyunu ile sürdü. Daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle birlikte kutlama programı sona erdi. Programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Personel Albay Metin Şimşek, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.