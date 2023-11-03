Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü organizesinde Ahlat Devlet Hastanesinde Cumhuriyet’in 100. yılı münasebetiyle sağlık alanında gelişimin de anlatıldığı “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Hastanedeki serginin açılışına Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Ahlat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cansu Cengiz, Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Yozgat, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Salih Akçınar katıldı. Hasta, hasta yakınları ve personellerin ilgiyle ziyaret ettiği sergide, Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda fotoğraf sergilendi.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, ayrıca hastaneye yeni atanıp göreve başlayan doktorları ziyaret edip çiçek takdim ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.