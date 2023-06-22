Bitlis’in Ahlat ilçesindeki şehitler anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından “Anılarınız Yaşayacak” projesi çerçevesinde düzenlenen turnuvaya 6 ilkokul katıldı. Ahlat Kaymakamlığı Proje Birimi tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje çerçevesinde Ahlat Şehir Stadyumunda düzenlenen turnuva kıyasıya geçti.

Turnuva sonucunda Fatih İlköğretim Okulu birinci, Yunus Ensari İlköğretim Okulu ikinci, Bayındır İlköğretim Okulu ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve protokol, ödüllerini takdim etti.

Turnuva çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mürsel Ardıç, güzel bir etkinlikle bir araya geldiklerini belirterek, turnuvada emeği geçen herkese teşekkür etti.